Počinje tehnološka sapunica vijeka: Mask i Altman na sudu - ulog je budućnost OpenAI-a

Mask optužuje vrh OpenAI-a za "podlost i obmanu šekspirovskih razmjera", dok kompanije tvrdi da je sve podstaknuto ljubomorom, kajanjem zbog odlaska iz OpenAI-a i željom da izbaci iz kolosijeka konkurentsku AI kompaniju.

Danas pred sudom u Kaliforniji počinje proces koji čitava tehnološka industrija iščekuje sa strijepnjom. Sem Altman se se suočava sa Ilonom Maskom, koji je optužio lidere kompanije OpenAI da su "izdali" prvobitnu misiju zarad privatnog profita.

Analitičar Den Ajvs opisao je ovaj sukob kao "tehnološku sapunicu koju će pratiti svi investitori dok Mask i Altman ulaze u MMA ring". On upozorava da će u sudnici biti bačeno mnogo "drvlja i kamenja", što nije dobro ni za koga, ali naglašava da je "Mask ovo učinio ličnim".

Ulog je ogroman. Ako Mask pobijedi, OpenAI bi mogao da bude prinuđen da se vrati u neprofitne okvire, čime bi planirani izlazak na berzu vjerovatno propao. Mask zahtijeva smjenu Sema Altmana i Grega Brokmana, kao i odštetu od nevjerovatnih 130 milijardi dolara. On je sudu naglasio da taj novac ne želi za sebe, već zahtijeva da se on vrati neprofitnom dijelu kompanije.

Mask u svojoj tužbi koristi teške riječi i navodi da su ga Altman i njegovi saučesnici izdali. "Podlost i obmana su šekspirovskih razmjera", navodi se u Maskovom podnesku.

S druge strane, OpenAI tvrdi da je tužba neosnovana i motivisana ličnim interesima. Kompanija navodi da je Maskov potez podstaknut "ljubomorom, kajanjem zbog odlaska iz OpenAI-a i željom da izbaci iz kolosijeka konkurentsku AI kompaniju".

Najveći izazov biće izbor nepristrasne porote. Konsultant Alen Tuerkhajmer ističe da će mnogi kandidati imati "veoma snažna mišljenja o ova dva tehnološka titana". Ipak, profesorka Elizabet Lipi podsjeća da zakon ne traži ljude koji nikada nisu čuli za njih, već "porotnike koji mogu da ostave po strani ono što su čuli i odluče o slučaju isključivo na osnovu dokaza izvedenih na sudu".

Na klupi za svjedoke očekuju se najveća imena industrije: direktor Microsofta Satja Nadela, Sem Altman i sam Ilon Mask. Takođe, očekuje se svjedočenje Šivon Zilis, bivše članice odbora i majke Maskove djece. Očekuje se da će porota početi vijećanje do 12. maja, a ishod bi mogao zauvijek da promijeni pravila igre u svijetu vještačke inteligencije, piše CNN.

