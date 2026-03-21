Milijarde na kocki: Mask ide pred sud zbog Tvitera, moraće da plati enormnu svotu za brojne tužbe

Grupa bivših investitora u Tviteru dobila je spor na saveznom građanskom suđenju protiv Ilona Maska zbog njegovih poteza tokom preuzimanja ove društvene mreže vrijednog 44 milijarde dolara 2022. godine.

Porota u San Francisku je u petak utvrdila da su tvitovi o lažnim nalozima Ilona Maska na platformi obmanuli investitore kompanije. Ipak, porota je u vezi sa drugim optužbama u ovom slučaju stala na Maskovu stranu.

Moguća odšteta mjeri se u milijardama

Još nije jasno koliki će iznos Mask morati da plati na ime odštete, ali kako prenosi AP, ta suma bi mogla dostići milijarde dolara.

Porotnici su izračunali da bi akcionari trebalo da dobiju "između oko 3 i 8 dolara po akciji dnevno".

Sporne Maskove objave o lažnim nalozima

Kolektivna tužba, jedna od nekoliko pokrenutih protiv Maska u mjesecima nakon preuzimanja kompanije, odnosila se na njegove tvitove o lažnim nalozima na platformi.

Suočen sa padom vrijednosti akcija Tesle u danima nakon što je objavio da će kupiti Tviter po cijeni od 54,20 dolara po akciji, Mask je, prema navodima tužbe, objavljivao tvitove i davao izjave sa namjerom da obori cijenu akcija Tvitera kako bi ponovo pregovarao ili izašao iz posla.

Tvrdnje o botovima oborile cijenu akcija

Tužba se posebno poziva na Maskov tvit od 13. maja 2022. godine u kojem je naveo da je dogovor o kupovini Tvitera "privremeno na čekanju" zbog broja lažnih naloga i botova na platformi.

Nekoliko dana kasnije, Mask je sugerisao da bi lažni nalozi mogli činiti više od 20 odsto korisnika.

Nakon tvita od 13. maja, akcije Tvitera su značajno pale.

Mask: "Govorio sam ono što mislim"

Tokom suđenja, Mask je izjavio da su ti tvitovi bili način da "kaže ono što misli", kao i da su rukovodioci Tvitera "lagali" o broju botova na platformi, prenosi KQED.

S druge strane, bivši akcionari su naveli da su "prodavali akcije po oborenim cijenama usled Maskovog javnog kolebanja".

Niz tužbi nakon preuzimanja Tvitera

Mask se suočio sa više tužbi tokom i nakon preuzimanja Tvitera vrijednog 44 milijarde dolara.

To uključuje i druge tužbe akcionara zbog kašnjenja u otkrivanju njegovog udjela u kompaniji, kao i tužbu bivših rukovodilaca zbog neisplaćenih otpremnina (te zahtjeve je kasnije nagodbom riješio).

On je takođe za dlaku izbjegao suđenje zbog pokušaja da odustane od kupovine Tvitera.

