Programiranje kakvo poznajemo nestaje do kraja 2026? Izjava Ilona Maska zapalila internet

Programiranje kakvo poznajemo nestaje do kraja 2026? Izjava Ilona Maska zapalila internet

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Vještačka inteligencija uskoro bi mogla da preskoči kompajlere i piše optimizovan binarni kod, tvrdi Ilon Mask.

Mask tvrdi da će uskoro vještačka inteligencija raditi programiranje Izvor: YouTube / Solving The Money Problem

Tradicionalno programiranjemoglo bi da postane suvišno već do kraja 2026. godine. Tako barem tvrdi Ilon Mask, čija je izjava o budućnosti pisanja koda munjevito počela da se dijeli po društvenim mrežama. Prema njegovim riječima, vještačka inteligencija uskoro će direktno generisati mašinski binarni kod, brže i efikasnije od bilo kog kompajlera - bez programskih jezika, samo na osnovu tekstualnog upita.

Iako zvuči radikalno,Maskova izjava uklapa se u aktuelni trend. AI alati već danas pišu kod, otkrivaju greške i predlažu optimizacije u realnom vremenu, dok se uloga programera postepeno mijenja.

Čak i uz pomoć AI alata, programeri danas pišu kod na jeziku razumljivom ljudima. Kompajler ga prevodi u mašinski, a operativni sistem ga izvršava. Prema Masku, AI sistemi će preskočiti sve te korake i generisati direktno optimizovan binarni kod, prilagođen konkretnom hardveru i zadatku.

Ako se to dogodi, više nećemo govoriti samo o automatizaciji. Govorićemo o promjeni same definicije programiranja. Umjesto pisanja sintakse, fokus će biti na preciznom formulisanju namjere. Čovjek će opisivati šta želi da postigne, a mašina će sama odlučivati kako to da sprovede na najnižem nivou.

Izvor: YouTube / Solving The Money Problem

Ipak, za sada čovjek ostaje iznad sistema. Inženjeri provjeravaju rezultate, ispravljaju greške i snose odgovornost za krajnji proizvod. Ključno pitanje je koliko dugo će ta ravnoteža trajati i da li će se uloga programera drastično promijeniti u narednim godinama.

Najekstremnija tumačenja govore o potpunom nestanku profesije. Istorija tehnologije, međutim, pokazuje drugačiji obrazac - kompajleri nisu uništili inženjere za asembler, niti su cloud servisi eliminisali administratore.

Moguće je da će budući softverski inženjer biti više arhitekta i strateg nego osoba koja piše red po red koda.

Jedno je sigurno - rasprava više nije teorijska. Ona se već odvija u AI laboratorijama i razvojnim centrima širom svijeta.

Ilon Mask govor xAI i SpaceX
Izvor: Solving The Money Problem

(Smartlife/Mondo) 

