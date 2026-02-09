logo
Svemirski plan Ilona Maska: Najavio izgradnju gradova na Mjesecu i Marsu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Američki preduzetnik Ilon Mask objavio je da "Spejs eks" planira da gradi gradove na Mjesecu i Marsu u narednim decenijama, te da će se prvo usredsrediti na Zemljin satelit.

Mask najavio izgradnju gradova na Mjesecu i Marsu Izvor: Shutterstock

"`Spejs eks` je već preusmjerio fokus na izgradnju samorastućeg grada na Mjesecu, jer to potencijalno možemo postići za manje od 10 godina, dok bi na Marsu trebalo više od 20 godina", napisao je Mask na "Iksu".

On je naveo da kompanija "Spejs eks" planira da izgradi i grad na Marsu i počeće to da radi za pet do sedam godina.

Mask je napomenuo da bi letovi na Mars bili mogući samo tokom perioda kada se planete Sunčevog sistema poravnavaju - svakih 26 mjeseci - a samo putovanje bi trajalo šest mjeseci.

"Istovremeno, rakete na Mjesec bi mogle da se lansiraju svakih deset dana, a samo putovanje bi trajalo dva dana, što bi omogućilo bržu izgradnju grada na Zemljinom satelitu", istakao je Mask.

"Spejs eks" je kompanija za svemirske tehnologije koju je Mask osnovao 2002. godine. 

(Srna)

