Pretres prostorija Maskove mreže X u Parizu: Umiješan i Evropol

Gradsko tužilaštvo u Parizu saopštilo je da je u toku pretres kancelarije društvene mreže "Iks" u francuskoj prijestonici.

Izvor: Shutterstock

Rojters javlja da pretres vrši jedinica tužilaštva za kibernetički kriminal.

Prema navodima tužilaštva, u operaciju je umiješan i Evropol.

Francusko tužilaštvo je u julu 2025. godine otvorilo krivičnu istragu protiv društvene mreže X (bivši Twitter) zbog sumnje da je kroz način rada svojih algoritama manipulisala plasmanom sadržaja i time mogla uticati na javni diskurs i političke procese u Francuskoj.

Istraga je pokrenuta nakon pritužbi koje su još u januaru 2025. podnijeli francuski zvaničnici, a fokusirana je na navode da je algoritam platforme favorizovao određene političke narative, što vlasti smatraju potencijalnim oblikom nedozvoljenog uticaja.

Današnji pretres kancelarije X-a u Parizu dovodi se u vezu s tom istragom, s obzirom na to da predmet vodi specijalizovana jedinica tužilaštva za sajber-kriminal, koja se bavi mogućim zloupotrebama digitalnih sistema i podataka. Francuske vlasti zasad nisu iznijele detalje o tome šta je konkretan predmet pretresa, niti da li je riječ o novoj fazi postojeće istrage ili njenom proširenju.