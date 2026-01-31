logo
"To me ne zanima": Oglasio se Mask nakon što se njegovo ime našlo u Epstajnovim dokumenatima

"To me ne zanima": Oglasio se Mask nakon što se njegovo ime našlo u Epstajnovim dokumenatima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mijarder Ilon Mask se oglasio na mreži "X" nakon objavljivanja novih dokumenata u kojima su objelodanjeni mejlovi koje je razmjenjivao sa Džefrijem Epstinom.

Mask o Epstinovim dokumentima Izvor: Shutterstock

Ilon Mask oglasio se na društvenim mrežama nakon što se njegovo ime pojavilo u objavljenim dokumentima vezanih za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, koji uključuju prepisku mejlovima iz 2013. godine.

Prema objavljenim mejlovima, milijarder je u decembru 2013. godine razmjenjivao poruke sa Epstinom o mogućoj posjeti njegovom ostrvu, dok zasebna prepiska pokazuje da je Epstin u februaru iste godine pokušavao da dogovori ručak sa Maskom.

Mask je na mreži X naveo da je imao vrlo ograničenu komunikaciju sa Epstinom, te da je odbio višestruke pozive da posjeti njegovo ostrvo ili da putuje njegovim avionom.

"Niko se nije više zalagao od mene da se objave Epstinovi dosijei i drago mi je što se to konačno dogodilo. Veoma sam se malo dopisivao sa Epstinom i odbijao sam višestruke pozive da odem na njegovo ostrvo ili letim njegovim "Lolita ekspresom", ali sam bio dobro svjestan da bi neka imejl prepiska sa njim mogla biti pogrešno protumačena i iskorišćena od strane klevetnika da ocrne moje ime.

To me ne zanima, ali ono što me zanima jeste da bar pokušamo da gonimo one koji su počinili teške zločine sa Epstinom, posebno u vezi sa gnusnom eksploatacijom maloljetnih djevojčica", napisao je Mask.

(MONDO)

