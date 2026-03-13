Drama u Kotoru: Student iz Bileće pao sa četvrtog sprata doma, bori se za život

Dvadesetogodišnji student iz Bileće teško je povrijeđen kada je danas pao sa četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz Uprave policije navode da je mladić životno ugrožen i da je transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Iz podgoričkog Kliničkog centra su saopštili da je mladić u teškom stanju i na aparatima.

Iz Uprave policije kažu da nije riječ o pokušaju samoubistva i da je istraga u toku.

Student je pao sa četvrtog sprata studentskog doma "Spasić-Mašera".

