logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Kotoru: Student iz Bileće pao sa četvrtog sprata doma, bori se za život

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dvadesetogodišnji student iz Bileće teško je povrijeđen kada je danas pao sa četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Student iz Bileće pao sa četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije navode da je mladić životno ugrožen i da je transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Iz podgoričkog Kliničkog centra su saopštili da je mladić u teškom stanju i na aparatima.

Iz Uprave policije kažu da nije riječ o pokušaju samoubistva i da je istraga u toku.

Student je pao sa četvrtog sprata studentskog doma "Spasić-Mašera". 

(Srna)

Tagovi

Bileća Kotor student pad nesreća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ