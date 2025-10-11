logo
Beba u Podgorici preživjela pad sa zgrade: Poznato u kakvom je stanju

Beba u Podgorici preživjela pad sa zgrade: Poznato u kakvom je stanju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Djevojčica stara godinu i četiri mjeseca pala je sa četvrtog sprata zgrade u Podgorici, ali je, srećom, preživjela pad bez povreda opasnih po život. Nalazi se na intenzivnoj njezi, a ljekari ovaj slučaj smatraju pravim fenomenom.

beba preživjela pad sa terase u podgorici Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Djevojčica stara godinu i četiri meseca pala je sinoć sa četvrtog sprata zgrade u Slovačkoj ulici u Podgorici, nakon čega je prevezena u Klinički centar i nalazi se na intenzivnoj nezi.

Kako saznaje Pobjeda, beba nije životno ugrožena i nema povrede vitalnih organa.

"U KCCG ovaj slučaj smatraju fenomenom", rekao je sagovornik lista.

Prema saznanjima medija, nesreća se dogodila oko 20.30 časova.

Kako navode očevici, dijete je palo sa četvrtog sprata zgrade na nadstrešnicu jedne klinike, a zatim završilo na ulici kojom neprestano prolaze automobili.

Na sreću, vozač koji je naišao ugledao je djevojčicu i uspio na vrijeme da zakoči.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji će obaviti uviđaj.

