TI BiH poziva na procesuiranje izbornih prevara: "Falsifikati koje i laik prepoznaje"

Transparency International u BiH uputio je poziv nadležnim pravosudnim institucijama da hitno ispitaju dokaze o masovnim izbornim prevarama koje je prikupila Centralna izborna komisija (CIK).

Poziv dolazi nakon jučerašnje sjednice CIK-a na kojoj su poništeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na čak 136 biračkih mjesta zbog skandaloznih dokaza o krađi identiteta i dopisivanju glasova.

"Falsifikati vidljivi golim okom"

Grafološka vještačenja provedena na 270 biračkih mjesta otkrila su poražavajuće razmjere manipulacija. Prema dokumentaciji CIK-a,, utvrđeno je masovno krivotvorenje potpisa birača koji uopšte nisu izašli na izbore.

"Radi se o očiglednim krivotvorinama koje i laik može prepoznati. Evidentni su slučajevi gdje su ista lica ostavljala dva ili više potpisa u biračke spiskove", navode iz TI BiH.

Kako ističu, posebno zabrinjava podatak da je na spornim mjestima pronađeno preko 2.000 potpisa osoba koje nemaju nijedan važeći lični dokument.

"Na jučerašnjoj sjednici je rečeno da za takva lica IDDEEA nije ni mogla dostaviti uzorke potpisa kako bi se uradila grafološka analiza. Ovdje treba istaći da je i ranije upozoravano da neažurni birački spiskovi ostavljaju ogroman prostor za ovakve izborne manipulacije jer se u njima vodi veliki broj ljudi koji je napustio BiH", istuču iz TI BiH.

Glasanje svake 53 sekunde

TI BiH je ranije objavio analizu koja je ukazala na neprirodan porast glasova kandidata vladajuće koalicije na mjestima sa visokom izlaznošću. Dodatni podaci CIK-a o intervalima izlaznosti otkrili su gotovo nemoguću dinamiku glasanja.

"Na pojedinim biračkim mjestima zabilježeno je da je u prosjeku svakih 53 sekunde glasao po jedan birač, što u praksi predstavlja proces koji je fizički gotovo neizvodljiv bez prethodnih neregularnosti", tvrde oni.

Uprkos ovakvim dokazima, posmatrači i članovi biračkih odbora unijeli su svega 13 primjedbi na cjelokupan izborni proces. TI BiH upozorava da ovo otvara pitanje direktnog saučesništva članova odbora i trgovine mandatima između političkih partija.

U prethodnim sudskim postupcima koje je pratio TI BiH, dokazano je da su glasovi dopisivani čak i preminulim osobama, dok su posmatrači na sudu svjedočili da "nisu vidjeli ništa sporno".

Neophodno uvođenje novih tehnologija

Iz Transparency Internationala poručuju da su ovi podaci jasan dokaz da je povjerenje građana u izborni proces potpuno urušeno. Kao jedino trajno rješenje vide uvođenje izbornih tehnologija – prije svega elektronske identifikacije birača i automatskog brojanja glasova – kako bi se eliminisao ljudski faktor u manipulaciji identitetima.

Podsjećamo, prijevremeni izbori poništeni su juče na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Na osnovu 100 odsto utvrđenih rezultata, koje je CIK objavio 15. decembra, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 212.605 glasova, odnosno 48,22 odsto.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbila je ranije kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. SDS je zahtjev za ponovno brojanje obrazložio navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Kozarskoj Dubici.