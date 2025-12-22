logo
Provjera pečata i vodenih žigova: CIK naredio otvaranje verifikacione vreće i specifikaciju nevažećih listića

Autor Dušan Volaš
0

Glavni centar za brojanje aktivnosti po navedenoj naredbi počeće sutra u 12.00 časova

CIK naredio otvaranje verifikacione vreće i specifikaciju nevažećih listića Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija BiH donijela je naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje otvaranje verifikacione vreće 002M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez bezbjednosnih elemenata po mobilnim timovima, i to po svim bezbjednosnim elementima - pečat, vodeni žig, papir i potpis.

Glavni centar za brojanje aktivnosti po navedenoj naredbi počeće sutra u 12.00 časova, čemu mogu prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Naredbu o otvaranju verifikacione vreće i izradi specifikacije nevažećih glasačkih listića bez bezbjednosnih elemenata CIK je donio na 77. sjednici održanoj 18. decembra, saopšteno je iz Komisije.

CIK BiH izbori 2025. prijevremeni izbori

