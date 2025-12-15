I Dodik najavio prijave protiv CIK-a: Izborni proces vratiti Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će opštine u kojima Centralna izborna komisija (CIK) BiH bude tražila ponavljanje izbora podnositi pojedinačne krivične prijave protiv članova ove komisije.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao i da izborni proces, koji je, prema njegovim riječima, Sarajevo otelo putem CIK-a, treba da bude vraćen Srpskoj.

"To što CIK još nije objavio rezultate prijevremnih izbora za predsjednika Republike Srpske predstavlja najveće omalovažavanje i poniženje Srpske. Ovo je poniženje i za sve ljude u Republici Srpskoj i za svakog koji je glasao i ko je učestvovao u izbornom procesu. Hoće time da nam pošalju poruku da se bez Sarajeva ne može ništa, pa čak i da se ovaj proces završi", rekao je Dodik novinarima u Derventi.

Dodik je istakao potrebu da se svi politički faktori u Srpskoj okupe radi vraćanja otetog izbornog procesa putem donošenja izbornog zakona po kojem bi lokalne i republičke izbore vodila Republička izborna komisija.

On je naveo da CIK BiH nije nadležan da provodi lokalne i republičke izbore nego za člana Predsjedništva BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

"Na ovaj način oni ruše bazične elemente našeg suvereniteta, a to je da budete izabrani, da budete birani i da te rezultate vi utvrdite, a ne neko sa strane", dodao je Dodik.

On je naveo da je za njih problem samo tamo gdje pobjeđuje SNSD, dok nigdje nije problem u Federaciji BiH.

Komentarišući navode SDS-a da je za 2.300 ljudi glasao neko drugi i zahtjeve da se vrši ponovno brojanje, Dodik je rekao da ni taj broj ne utiče na konačan rezultat izbora sve i kada bi se ti glasovi dodijelili protivkandidatu Siniše Karana - Branku Blanuši iz SDS-a.

"Oni su kao neki vračevi i imaju mogućnost da to vide. Oni to izmišljaju, ali ni to ne utiče na rezultat", dodao je Dodik.

On je rekao da je riječ o izmišljenim procesima, te ukazao da su SDS i PDP u izbornoj noći počeli napadati sve gdje je SNSD ostvario dobre rezultate, a poslije su im se u tome pridružili i Bošnjaci iz CIK-a.

Podsjećamo, gradonačelnici Laktaša i Doboja najavili su podnošenje krivičnih prijava protiv članova CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora u ovim gradovima.

(Srna)