Korićani ogorčeni bojkotovali glasanje i poručili: Sami plaćamo uličnu rasvjetu, interesuju ih samo naše šume!

Na biračkom mjestu u Korićanima, u opštini Kneževo, prošle nedjelje niko od 56 stanovnika sa pravom glasa nije izašao na prijevremene predsjedničke izbore u RS. Bojkot stanovnika nije bio slučajan, već je direktan izraz protesta ogorčenih mještana.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo, Budimir Dukić, potvrdio je da se ovakav slučaj, da nijedan glasač ne izađe na izbore, nije desio u posljednjih gotovo devet godina.

Iz Udruženja građana "Korićani – Vlašić" za Mondo poručuju da bojkot nije uperen protiv Republike Srpske, već je to "kazna" za rukovodstvo opštine Kneževo.

"Aktuelno rukovodstvo opštine Kneževo i bilo ko iz opštinske administracije u MZ Donji Korićani nisu bili od jula 2020. godine. Dakle, pet godina i četiri mjeseca nisu našli za shodno da dođu u ovu mjesnu zajednicu i suoče se sa problemima ovih ljudi", tvrde ogorčeni mještani.

Ističu da je isto toliko vremena putna komunikacija prema matičnoj opštini, kao i sva druga putna infrastruktura, potpuno zapuštena. Mještani posebno izdvajaju spornih oko četiri kilometra makadamskog puta koji se ne održava, kao i dva kritična klizišta na lokaciji Potkres.

Mještani Korićana tvrde da opštinsku vlast ovaj kraj interesuje samo kada treba eksploatisati njihova šumska i prirodna bogatstva, pri čemu uništavaju eko sistem, putnu infrastrukturu i korita rijeka.

Njihovo ogorčenje doseže tačku u kojoj sami plaćaju osnovne komunalije: ulična rasvjeta od osam sijalica, čiji mjesečni račun iznosi oko 40 KM, stavljena je na teret udruženja.

"Školstvo, zdravstvo i prevoz do matične opštine su pusta želja u ovom vremenu, a do ratnih sukoba je sve besprijekorno funkcionisalo! Postavlja se pitanje da li ovom narodu opština uopšte i treba, pogotovo sa ovakvim diskriminišućim odnosom!", zaključili su iz Udruženja "Korićani – Vlašić".

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.