Korićani ogorčeni bojkotovali glasanje i poručili: Sami plaćamo uličnu rasvjetu, interesuju ih samo naše šume!

Na biračkom mjestu u Korićanima, u opštini Kneževo, prošle nedjelje niko od 56 stanovnika sa pravom glasa nije izašao na prijevremene predsjedničke izbore u RS. Bojkot stanovnika nije bio slučajan, već je direktan izraz protesta ogorčenih mještana.
Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo, Budimir Dukić, potvrdio je da se ovakav slučaj, da nijedan glasač ne izađe na izbore, nije desio u posljednjih gotovo devet godina.
Iz Udruženja građana "Korićani – Vlašić" za Mondo poručuju da bojkot nije uperen protiv Republike Srpske, već je to "kazna" za rukovodstvo opštine Kneževo.
"Aktuelno rukovodstvo opštine Kneževo i bilo ko iz opštinske administracije u MZ Donji Korićani nisu bili od jula 2020. godine. Dakle, pet godina i četiri mjeseca nisu našli za shodno da dođu u ovu mjesnu zajednicu i suoče se sa problemima ovih ljudi", tvrde ogorčeni mještani.
Ističu da je isto toliko vremena putna komunikacija prema matičnoj opštini, kao i sva druga putna infrastruktura, potpuno zapuštena. Mještani posebno izdvajaju spornih oko četiri kilometra makadamskog puta koji se ne održava, kao i dva kritična klizišta na lokaciji Potkres.
Mještani Korićana tvrde da opštinsku vlast ovaj kraj interesuje samo kada treba eksploatisati njihova šumska i prirodna bogatstva, pri čemu uništavaju eko sistem, putnu infrastrukturu i korita rijeka.
Njihovo ogorčenje doseže tačku u kojoj sami plaćaju osnovne komunalije: ulična rasvjeta od osam sijalica, čiji mjesečni račun iznosi oko 40 KM, stavljena je na teret udruženja.
"Školstvo, zdravstvo i prevoz do matične opštine su pusta želja u ovom vremenu, a do ratnih sukoba je sve besprijekorno funkcionisalo! Postavlja se pitanje da li ovom narodu opština uopšte i treba, pogotovo sa ovakvim diskriminišućim odnosom!", zaključili su iz Udruženja "Korićani – Vlašić".
Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.