Snijeg otežava saobraćaj širom Srpske, teretna vozila zaustavljena na planinskim dionicama

Saobraćaj za teretna vozila obustavljen je zbog snijega na dionicama magistralnih puteva Sarajevo - Rogatica preko Romanije, Trnovo - Foča preko prevoja Rogoj, Zvornik - Tuzla preko prevoja Crni Vrh i Vlasenica - Sokolac preko Han Pogleda.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske je saopšteno da su zbog snijega koji i jutros pada u većem dijelu Republike Srpske na snazi zimski uslovi za vožnju.

Na kolovozima ima snijega, mjestimično i poledice, a upozoravamo i na opasnost od oborenih stabala.

Iz AMS posebno skreću pažnju na sve dionice u višim, planinskim predjelima i preko prevoja, gdje je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Dežurne ekipe čiste i posipaju puteve, a niska temperatura usporava djelovanje posipnih materijala.

Iz AMS skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i vozačima savjetuju maksimalno opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Na graničnom prelazu Gradiška već se formira kolona vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.