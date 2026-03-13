SAD privremeno dozvolile uvoz ruske nafte, rok od 30 dana za stabilizaciju tržišta

Sjedinjene Države su izdale 30-dnevnu dozvolu za kupovinu ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana, rekao je ministar finansija Skot Besent.

Nekoliko sati nakon što su referentne cijene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, na najviši nivo u gotovo četiri godine, Besent je rekao da ta mjera neće donijeti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi.

Ova Besentova objava uslijedila je dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 miliona barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu.

To je bio dio šire obaveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 miliona barela nafte.

Dozvola od četvrtka, koja omogućava isporuku i prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove od 12. marta, važiće do ponoći po vašingtonskom vremenu 11. aprila, navedeno je u tekstu objavljenom na internet stranici Ministarstva finansija.

Američko Ministarstvo finansija je prethodno 5. marta izdalo 30-dnevno odricanje posebno za Indiju, dopuštajući Nju Delhiju da kupuje rusku naftu zadržanu na moru.

Američki i izraelski napadi na Iran i naknadni odgovor Teherana paralizovali su brodski saobraćaj kroz Ormuški moreuz što je poremetilo vitalne tokove nafte i gasa na Bliskom istoku i povisilo cijene energenata.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je blokadu isporuke nafte iz Zaliva dok američki i izraelski napadi ne prestanu.