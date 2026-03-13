logo
Ublažene sankcije Moskvi: Hitan potez SAD zbog sukoba na Bliskom istoku

Ublažene sankcije Moskvi: Hitan potez SAD zbog sukoba na Bliskom istoku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Ministar finansija SAD najavio je olakšice za kupovinu ruske nafte, kako bi se obezbijedila stabilnost na tržištu energenata usred tenzija na Bliskom istoku.

SAD odobrile olakšice za kupovinu ruske nafte Izvor: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ / POOL, EPA-EFE/EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Amerika je dozvolila državama da kupuju rusku naftu i benzin, koji su trenutno na brodovima na moru, u pokušaju da ublaži ekonomske posledice američko-izraelskog rata sa Iranom.

Ministar finansija Skot Besent rekao je da je to privremena mjera, čiji je cilj da "obezbijedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata.

Olakšice će važiti do 11. aprila.

"Ova usko definisana, kratkotrajna mjera primjenjuje se samo na naftu koja je već u tranzitu i neće donijeti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi", rekao je Besent.

Napadi na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu i zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza uzdrmali su globalno tržište energenata.

Cijene nafte ponovo su otišle iznad 100 dolara po barelu 12. marta nakon što su u regionu Bliskog istoka pogođena još tri teretna broda.

Do sada je pogođeno i oštećeno najmanje 13 trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, Perijskom zalivu i Omanskom zalivu.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će biti nastavljena blokada Ormuskog moreuza, jednog od najznačajnijih pomorskih puteva kroz koji prolazi oko petine nafte koja se koristi u svetu.

(BBC/Mondo)

