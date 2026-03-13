logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prognoza: Sunčano jutro, od podneva pljuskovi i grmljavina

Prognoza: Sunčano jutro, od podneva pljuskovi i grmljavina

Autor D.V. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj i FBiH prije podne očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a od podneva umjeren razvoj oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu i pljusak praćen grmljavinom.

21.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će lokalno oko rijeka i po kotlinama biti maglovito, a na jugu i istoku sunčanije.

Vjetar slab do umjeren, pri jačim pljuskovima na sjeveru i pojačan, promjenljiv ili južnih smjerova.

Možda će vas zanimati

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U Hercegovini jutros preovladava pretežno vedro vrijeme, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni, a izuzetak su mjesta gdje se izvode radovi zbog čega se vozi usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog obustave saobraćaja na magistralnom putu Šamac-Grebnice, gdje je u toku sanacija pružnog prelaza, alternativni putni pravac za sva vozila je Crkvina–Gradačac–Obudovac, odnosno regionalni putevi Crkvina–Ledenice i Obudovac–Tramošnica, saopšteno je iz AMS-a Republike Srpske.

Kao kraće alternativne pravce, vozači putničkih vozila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine.

Obustava traje do 30. marta, ali će se vozilima lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca dozvoliti saobraćaj u oba smjera do mjesta obustave saobraćaja, odnosno do pružnog prelaza koji se sanira.

Zbog slabije kiše u većem dijelu Republike Srpske i FBiH kolovozi su mjestimično vlažni, a frekvencija vozila pojačana je u gradskim centrima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena stanje na putevima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ