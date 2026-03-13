Prognoza: Sunčano jutro, od podneva pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i FBiH prije podne očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a od podneva umjeren razvoj oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu i pljusak praćen grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će lokalno oko rijeka i po kotlinama biti maglovito, a na jugu i istoku sunčanije.

Vjetar slab do umjeren, pri jačim pljuskovima na sjeveru i pojačan, promjenljiv ili južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U Hercegovini jutros preovladava pretežno vedro vrijeme, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i FBiH odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni, a izuzetak su mjesta gdje se izvode radovi zbog čega se vozi usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog obustave saobraćaja na magistralnom putu Šamac-Grebnice, gdje je u toku sanacija pružnog prelaza, alternativni putni pravac za sva vozila je Crkvina–Gradačac–Obudovac, odnosno regionalni putevi Crkvina–Ledenice i Obudovac–Tramošnica, saopšteno je iz AMS-a Republike Srpske.

Kao kraće alternativne pravce, vozači putničkih vozila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine.

Obustava traje do 30. marta, ali će se vozilima lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca dozvoliti saobraćaj u oba smjera do mjesta obustave saobraćaja, odnosno do pružnog prelaza koji se sanira.

Zbog slabije kiše u većem dijelu Republike Srpske i FBiH kolovozi su mjestimično vlažni, a frekvencija vozila pojačana je u gradskim centrima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.