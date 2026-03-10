Višespratnica umjesto kultnog kafića: Šta će biti na lokaciji nekadašnjeg Hard Rocka u Banjaluci

Na lokaciji nekadašnjeg "Hard Rock kafea" u Banjaluci planirana je izgradnja poslovno-stambenog objekta. Ipak, izmjene regulacionog plana još nisu razmatrane u Skupštini grada.

Prostor na kojem se nekada nalazio kafić Hard Rock Cafe, jedno od poznatijih mjesta banjalučke rok scene, i dalje čeka konačno rješenje. Pažnju javnosti nedavno su privukle izmjene Regulacionog plana "Centar–Istok", koje bi trebalo da definišu buduću namjenu te lokacije.

Ipak, iako su bile planirane, ove izmjene na kraju se nisu našle na dnevnom redu posljednje sjednice Skupštine grada Banjaluka.

Prema prijedlogu izmjena regulacionog plana, na toj lokaciji planirana je izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti P+5. Budući da je objekat godinama u ruševnom stanju i opterećen neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, plan ne predviđa njegovo zadržavanje, već uklanjanje i izgradnju novog objekta.

Prema podacima iz katastra, parcele na kojima se nalazio Hard Rock, kao i okolni prostor, u vlasništvu su firme Hidroenergo d.o.o. i Grada Banjaluka.

Vlasnik Hidroenerga i nekadašnji odbornik Saša Kondić navodi da je inicijativa za izmjenu regulacionog plana pokrenuta upravo zbog toga što je prostor već duže vrijeme zapušten.

"Predviđena je izgradnja poslovno-stambenog objekta na prostoru gdje se nalazio Hard Rock, jer je tamo danas ruševina i prostor izgleda veoma neugledno. Koliko znam, inspekcija je već naložila rušenje tih objekata", kaže Kondić.

Dodaje da će dalji koraci zavisiti od usvajanja regulacionog plana.

"Kada plan bude usvojen, definisaće se tačno koje parcele ulaze u obuhvat, nakon čega Hidroenergo mora ući u postupak otkupa zemljišta od grada, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju", objašnjava on.

Prema njegovim riječima, ideja je da se taj dio prostora urbanistički uredi i poveže sa okolinom, uključujući dio kod pekare Manja, kako bi se riješio problem neuređene lokacije u samom centru grada.

"Planirani objekat je spratnosti P+5, ali neće biti viši od okolnih zgrada. Postojeći objekti imaju prizemlje, galeriju i tri sprata, što je zapravo četiri nadzemne etaže. Novi objekat neće imati galeriju, pa visinom neće izlaziti iznad postojećih zgrada i neće narušiti izgled prostora", kaže Kondić.

Spor oko zemljišta

Iako urbanistički planovi predviđaju novu zgradu, priča o nekadašnjem kafiću i dalje je opterećena sporom oko vlasništva nad zemljištem.

Siniša Tomić, nekadašnji vlasnik Hard Rock Cafea, tvrdi da imovinsko-pravni odnosi na toj lokaciji nisu u potpunosti riješeni.

"Taj prostor gdje je bio Hard Rock je opštenarodna imovina, gradsko zemljište. Međutim, jedan veći dio parcele, gdje je bio lokal, pripada meni", kaže Tomić.

Dodaje da trenutno nema preciznih informacija o daljim planovima za taj prostor.

"Još ništa nije riješeno. Ne znam šta je planirano, morao bih da se raspitam", kaže Tomić.

Hard Rock Cafe zatvoren je 2012. godine, upravo zbog dugotrajnog spora oko zemljišta, koji je onemogućio nastavak rada lokala.

Dodatni udarac za ovu lokaciju bio je požar u maju 2020. godine, nakon kojeg je objekat ostao teško oštećen. Danas se na tom mjestu nalazi ruševina koja već godinama podsjeća na nekadašnji život tog prostora.

U vrijeme kada je radio, Hard Rock je bio jedno od prepoznatljivih mjesta banjalučke urbane i rok scene. Uz lokale poput Castre, Irish puba, City puba, Mister X-a, Bourbona, Kutka, KAB-a i Maratona, bio je dio noćnog života grada.

U ovom prostoru održani su brojni koncerti domaćih i regionalnih izvođača, među kojima su Hladno pivo, Neno Belan, Psihomodo pop, Rambo Amadeus i Tito & Tarantula, kao i nastupi lokalnih bendova.

Posebno mjesto u istoriji ovog kluba ima i činjenica da je Margita Magi Stefanović jedan od svojih posljednjih nastupa održala upravo u Hard Rock Cafeu u Banjaluci.

Ukoliko izmjene regulacionog plana budu usvojene, prostor na kojem se nekada nalazio Hard Rock biće uklonjen i zamijenjen novim poslovno-stambenim objektom, čime bi se završila dugogodišnja urbanistička i pravna neizvjesnost oko te lokacije.

