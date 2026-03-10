Zasićeno tržište mlijeka u BiH i regionu: Prerađivači traže pomoć države u rješavanju viškova

Domaći prerađivači mlijeka upozoravaju na ogromno zasićenje tržišta.

Izvor: Shutterstock

Mljekarska industrija u Bosni i Hercegovini suočava se sa ozbiljnim poremećajima na tržištu. Iako je domaća proizvodnja u stalnom usponu, ogromni viškovi mlijeka u zemlji i regionu prijete da ugroze hiljade poljoprivrednih gazdinstava. Ovo su ključni zaključci sjednice Odbora prerađivača mlijeka održane u Kozarskoj Dubici.

Rekordan otkup, ali i zasićenje tržišta

Prema podacima iznesenim na sjednici, u 2025. godini od kooperanata je otkupljeno oko 300 miliona litara sirovog mlijeka, što je za 20 miliona litara više nego godinu ranije. Međutim, taj rast je sada postao problem jer su domaće police i skladišta zasićeni.

Glavni problemi s kojima se suočava sektor:

Regionalni viškovi: Problem nije samo unutrašnji; tržište EU i susjedne zemlje također su preplavljeni mlijekom.

Pad izvoza u Srbiju: Zabilježen je dramatičan pad izvoza UHT mlijeka u Srbiju (više od 50% količinski).

Negativan saldo: Pokrivenost uvoza izvozom iznosi tek 57%.

Apel institucijama: Trebaju nam subvencije za preradu

Domaći prerađivači ističu da više ne mogu sami nositi teret krize. Kako bi izbjegli potpuno otkazivanje otkupa od domaćih proizvođača, predlažu hitno rješenje: preradu viškova u mlijeko u prahu, puter i sir. Ipak, to je nemoguće bez direktnih subvencija države.

"Prerađivači ulažu maksimalne napore da zadrže kooperante, ali bez uključivanja nadležnih institucija ne možemo očuvati stabilnost proizvodnje," poručeno je sa sjednice.

Statistika razmjene: Gdje ide naše mlijeko?

Iako je vrijednost izvoza u 2025. godini blago porasla na 146 miliona KM, količinski izvoz je pao za skoro 6%. Naša glavna tržišta i dalje su Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo*.

S druge strane, uvozimo znatno više – čak 254 miliona KM mliječnih proizvoda, uglavnom iz Njemačke, Hrvatske i Srbije.