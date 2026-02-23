logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropska komisija dala zeleno svjetlo: Dogovorene konsultacije o prelevmanima na mlijeko

Evropska komisija dala zeleno svjetlo: Dogovorene konsultacije o prelevmanima na mlijeko

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Konsultacije su zakazane za 25. februar 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u onlajn formatu. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Dogovorene konsultacije o prelevmanima na mlijeko Izvor: Stockah/Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je Evropska komisija odgovorila na inicijativu Republike Srbije i zvanično prihvatila održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mlijeko i mliječne proizvode, a povodom aktuelnih kretanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Konsultacije su zakazane za 25. februar 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u onlajn formatu. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

"Ovim je potvrđena spremnost za saradnju u cilju očuvanja stabilnosti osetljivog agrarnog sektora", saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i dodalo da će blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mlijeko mljekari evropska komisija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ