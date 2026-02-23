Evropska komisija dala zeleno svjetlo: Dogovorene konsultacije o prelevmanima na mlijeko

Konsultacije su zakazane za 25. februar 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u onlajn formatu. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Izvor: Stockah/Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je Evropska komisija odgovorila na inicijativu Republike Srbije i zvanično prihvatila održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mlijeko i mliječne proizvode, a povodom aktuelnih kretanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda.

"Ovim je potvrđena spremnost za saradnju u cilju očuvanja stabilnosti osetljivog agrarnog sektora", saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i dodalo da će blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima konsultacija.

(RTS/MONDO)