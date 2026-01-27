logo
Minić razgovarao s mljekarima, zadovoljan dogovorom

Minić razgovarao s mljekarima, zadovoljan dogovorom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Vlada RS postigla je dogovor sa mljekarima o premijama od 30 feninga po litru i do 500 KM po muznoj kravi. Sredstva će biti obezbijeđena realokacijom u budžetu.

savo minić zadovoljan dogovorom s mljekarima Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa predstavnicima mljekara, predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradom Arsenićem i predsjednikom Skupštine ovog udruženja Antom Šipovcem, nakon što su mljekari uputili zvaničan zahtjev za sastanak.

Premijer Minić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom između mljekara i resornog ministarstva, koji se odnosi na iznos premije od 30 feninga po litru mlijeka, kao i do 500 KM po muznoj kravi. Sredstva će biti obezbijeđena realokacijom u okviru budžeta namijenjenog za podršku mljekarima.

Minić je zahvalio predstavnicima mljekara na razumijevanju i istakao da su izazovi prevaziđeni dijalogom. Dodao je da će Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano pratiti situaciju, te da će biti preduzimani dodatni koraci kako bi mljekari imali što bolje uslove za proizvodnju i plasman mlijeka na domaće tržište.

Predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske zahvalili su se premijeru Miniću na prijemu, naglasivši da je za proizvođače najvažnije da se zadrži redovnost isplate podsticaja.

Sastanku je prisustvovala i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

