Tramp želi da preuzme Ormuski moreuz: Najavljuje kraj rata dok planira pohod na ključnu rutu za transport nafte

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza.

Tramp želi da preuzme Ormuski moreuz Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/Below the Sky/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je u razgovoru za "CBS News" izjavio da razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza, prenosi britanski list "Gardijan". Kroz ovaj moreuz prolazi oko 20 odsto svjetske nafte i iranska vojska je prvobitno saopštila da je zatvoren za sve brodove, a u međuvremenu je rečeno da će biti napadnuti samo izraelski i američki brodovi.

Tramp je istakao da je moreuz trenutno otvoren, ali da njegova administracija razmatra da preuzme moreuz. Iran zvanično nije zatvorio moreuz, ali je zaprijetio da će zapaliti svaki izraelski i američki brod što se dosad nije dogodilo, dok je Tramp najavio mogućnost skorijeg završetka kraja rata na Bliskom istoku.

SAD Donald Tramp Iran

