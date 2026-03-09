logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razgovarali Vladimir Putin i Donald Tramp: Prvi detalji telefonskog kontakta lidera Rusije i SAD

Razgovarali Vladimir Putin i Donald Tramp: Prvi detalji telefonskog kontakta lidera Rusije i SAD

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Putin i Tramp razgovarali oko sat vremena telefonom.

Razgovarali Vladimir Putin i Donald Tramp Izvor: Shutterstock/Noamgalai/ EPA/MIKHAIL SINITSYN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom o Iranu i pregovorima o Ukrajini, rekao je pomoćnik predsjednika Rusije za međunarodne odnose Jurij Ušakov.

On je naveo da je Putin iznio Trampu svoje stavove o rješavanju iranskog sukoba, između ostalog, i na osnovu rezultata razgovora koje je imao sa liderima zemalja Persijskog zaliva.

"Putin je ukazao na uspješno napredovanje ruskih trupa u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, što bi trebalo da podstakne Kijev da pristane na rješenje", rekao je Ušakov.

On je dodao da je Tramp ponovo izrazio zainteresovanost za što skoriji prekid vatre i dugoročno rješenje u Ukrajini, prenosi Tas.

Prema njegovim riječina, dva predsjednika su razgovarala i o Venecueli.

"Razgovor je bio otvoren i konstruktivan, a izražena je spremnost za redovnom komunikacijom", rekao je Ušakov.

Ovo je prvi razgovor Putina i Trampa od početka američko-izraelskog napada na Iran.

Telefonski razgovor je trajao oko sat vremena, a obavljen je na zahtjev američkog predsjednika.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ