Oštar pad na berzama: Nafta se povlači sa rekordnih 120 dolara po barelu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Cijene nafte pale su za deset odsto i kreću se ispod 90 dolara po barelu, nakon što su ministri finansija G7 saopštili da su spremni da puste na tržište naftu iz strateških rezervi ako bude potrebno, prenosi "Trejding ekonomiks".

Cijene nafte pale ispod 90 dolara po barelu Izvor: Shutterstock

Cijena nafte "brent" iznosi 89,5 dolara po barelu, a američke sirove nafte "VTI" 86 dolara po barelu.

Na cijene je uticala i izjava američkog predsjednika Donalda Trampa da će rat sa Iranom biti kratak, čime je sugerisao da neće biti potreban odgovor Sjedinjenih Država u vidu opsežnog ekonomskog odgovora.

Cijena nafte je ranije porasla na 120 dolara po barelu, što je najviši nivo od 2022. godine, jer su glavni proizvođači sa Bliskog istoka počeli da smanjuju proizvodnju nakon poremećaja transporta u Ormuskom moreuzu.

Sa značajno ograničenim saobraćajem tankera, nekoliko ključnih proizvođača, uključujuć Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Irak, počelo je da ograničava proizvodnju jer se skladišta brzo pune.

