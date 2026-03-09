Veliki pad na evropskim tržištima akcija: Sektori nafte i gasa jedini u plusu

Akcije na evropskim berzama završile su današnje trgovanje u velikom padu, nakon dešavanja na Bliskom istoku i skoka cijene nafte.

Izvor: Shutterstock

Panevropski Stoks 600 okončao je dan u padu od oko 0,7 odsto, pri čemu su glavne berze i svi sektori, osim nafte i gasa, zabilježili negativne rezultate.

Indeks frankfurtske berze DAKS pao je za 0,8 odsto, francuski CAC 40 za 0,9 odsto, a londonski FTSE 100 za 0,3 odsto.

Investitori na evropskim berzama i danas su pratili nove turbulencije na svjetskim tržištima, jer su cijene nafte juče porasle na preko 110 dolara po barelu, prvi put od 2022. godine i početka rata u Ukrajini.

Prinosi na evropske državne obveznice naglo su porasli, jer su rat u Iranu i rast cijena nafte izazvali bojazan od veće inflacije, prenosi Si-En-Bi-Si.

U Velikoj Britaniji prinosi na desetogodišnje britanske obveznice porasli su za tri odsto na 4,664 odsto, dok su u NJemačkoj dvogodišnje državne obveznice porasle za jedan procenat, povećavajući troškove kratkoročnog zaduživanja na 2,33 odsto.

Skok cijena energije dolazi nakon što su glavni proizvođači nafte sa Bliskog istoka - Kuvajt, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati smanjili proizvodnju nafte nakon zatvaranja Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da je "kratkoročni rast cijena nafte veoma mala cijena koju treba platiti za uništavanje iranske nuklearne prijetnje".