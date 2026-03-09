logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki pad na evropskim tržištima akcija: Sektori nafte i gasa jedini u plusu

Veliki pad na evropskim tržištima akcija: Sektori nafte i gasa jedini u plusu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Akcije na evropskim berzama završile su današnje trgovanje u velikom padu, nakon dešavanja na Bliskom istoku i skoka cijene nafte.

Veliki pad na evropskim tržištima akcija Izvor: Shutterstock

Panevropski Stoks 600 okončao je dan u padu od oko 0,7 odsto, pri čemu su glavne berze i svi sektori, osim nafte i gasa, zabilježili negativne rezultate.

Indeks frankfurtske berze DAKS pao je za 0,8 odsto, francuski CAC 40 za 0,9 odsto, a londonski FTSE 100 za 0,3 odsto.

Investitori na evropskim berzama i danas su pratili nove turbulencije na svjetskim tržištima, jer su cijene nafte juče porasle na preko 110 dolara po barelu, prvi put od 2022. godine i početka rata u Ukrajini.

Prinosi na evropske državne obveznice naglo su porasli, jer su rat u Iranu i rast cijena nafte izazvali bojazan od veće inflacije, prenosi Si-En-Bi-Si.

U Velikoj Britaniji prinosi na desetogodišnje britanske obveznice porasli su za tri odsto na 4,664 odsto, dok su u NJemačkoj dvogodišnje državne obveznice porasle za jedan procenat, povećavajući troškove kratkoročnog zaduživanja na 2,33 odsto.

Skok cijena energije dolazi nakon što su glavni proizvođači nafte sa Bliskog istoka - Kuvajt, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati smanjili proizvodnju nafte nakon zatvaranja Ormuskog moreuza.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da je "kratkoročni rast cijena nafte veoma mala cijena koju treba platiti za uništavanje iranske nuklearne prijetnje".

Možda će vas zanimati

Tagovi

akcije ekonomija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ