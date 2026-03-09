Mjere stupaju u ponoć: Mađarska ograničava cijene benzina i dizela

Mađarska uvodi gornju granicu za cijenu goriva.

Izvor: Magda Wygralak/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Mađarska večeras u ponoć po lokalnom vremenu uvodi gornju granicu za cijenu goriva, piše "Rojters". Biće otvorene državne rezerve Mađarske zarad stabilizacije cena goriva u ovoj zemlji zbog rata na Bliskom istoku koji je počeo u subotu 28. februara zajedničkim vojnim napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran.

Prema riječima Orbana, litar benzina biće maksimalno 595 forinti (1,51 evro) i 615 forinti za dizel (1,56 evra). Mjera države stupa na snagu večeras u ponoć.

Nove mjere se odnose na sva vozila sa mađarskim registarskim tablicama i mađarskim registracionim dozvolama. Važi za sva fizička i pravna lica, poljoprivrednike i prevoznike.