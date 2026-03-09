logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mjere stupaju u ponoć: Mađarska ograničava cijene benzina i dizela

Mjere stupaju u ponoć: Mađarska ograničava cijene benzina i dizela

Autor Dušan Volaš Izvor Rojters
0

Mađarska uvodi gornju granicu za cijenu goriva.

Mađarska ograničava cijene benzina i dizela Izvor: Magda Wygralak/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Mađarska večeras u ponoć po lokalnom vremenu uvodi gornju granicu za cijenu goriva, piše "Rojters".  Biće otvorene državne rezerve Mađarske zarad stabilizacije cena goriva u ovoj zemlji zbog rata na Bliskom istoku koji je počeo u subotu 28. februara zajedničkim vojnim napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran.

Prema riječima Orbana, litar benzina biće maksimalno 595 forinti (1,51 evro) i 615 forinti za dizel (1,56 evra). Mjera države stupa na snagu večeras u ponoć.

Nove mjere se odnose na sva vozila sa mađarskim registarskim tablicama i mađarskim registracionim dozvolama. Važi za sva fizička i pravna lica, poljoprivrednike i prevoznike.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Mađarska gorivo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ