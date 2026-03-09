logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preživjeli i porodice nastradalih dobijaju odštetu: Švajcarska nudi pomoć nakon požara u baru smrti

Preživjeli i porodice nastradalih dobijaju odštetu: Švajcarska nudi pomoć nakon požara u baru smrti

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Nakon tragičnog požara u Kran-Montani, švajcarski parlament je odobrio isplatu odštete preživjelima i porodicama nastradalih.

Švajcarska nudi odštetu preživelima i porodicama žrtava požara Izvor: X/SuisseAlert

Donji dom švajcarskog parlamenta odobrio je planove za jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka preživjelima i ožalošćenim porodicama požara u skijalištu Kran-Montana, u kojem je poginula 41 osoba, a povrijeđeno 115.

Doprinos solidarnosti

O solidarnom doprinosu, koji iznosi oko 55 hiljada evra i ima za cilj pružanje brze finansijske podrške žrtvama požara u baru "Le Konstelašn", već je glasano u gornjem domu parlamenta prošle nedelje.

Isplata bi trebalo da se odnosi na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve koji su hospitalizovani. Većina poginulih su bili tinejdžeri, a mnoge žrtve su bili stranci.

Prema riječima svjedoka i tužilaca, požar je izgleda izazvan uslijed upale zvučne izolacije od pene na plafonu podruma bara od strane prskalica.

Ranije je jedan dokument pokazao da su švajcarski tužioci proširili istragu o požaru, dodajući gradonačelnika Kran-Montane i još četiri sadašnja i bivša lokalna zvaničnika na spisak osumnjičenih, prenosi Index.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Švajcarska požar odšteta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ