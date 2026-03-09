Preživjeli i porodice nastradalih dobijaju odštetu: Švajcarska nudi pomoć nakon požara u baru smrti

Nakon tragičnog požara u Kran-Montani, švajcarski parlament je odobrio isplatu odštete preživjelima i porodicama nastradalih.

Izvor: X/SuisseAlert

Donji dom švajcarskog parlamenta odobrio je planove za jednokratnu isplatu 50.000 švajcarskih franaka preživjelima i ožalošćenim porodicama požara u skijalištu Kran-Montana, u kojem je poginula 41 osoba, a povrijeđeno 115.

Doprinos solidarnosti

O solidarnom doprinosu, koji iznosi oko 55 hiljada evra i ima za cilj pružanje brze finansijske podrške žrtvama požara u baru "Le Konstelašn", već je glasano u gornjem domu parlamenta prošle nedelje.

Isplata bi trebalo da se odnosi na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve koji su hospitalizovani. Većina poginulih su bili tinejdžeri, a mnoge žrtve su bili stranci.

Prema riječima svjedoka i tužilaca, požar je izgleda izazvan uslijed upale zvučne izolacije od pene na plafonu podruma bara od strane prskalica.

Ranije je jedan dokument pokazao da su švajcarski tužioci proširili istragu o požaru, dodajući gradonačelnika Kran-Montane i još četiri sadašnja i bivša lokalna zvaničnika na spisak osumnjičenih, prenosi Index.