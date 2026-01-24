Vlasnik švajcarskog bara u kojem je izbio požar pušten na slobodu uz kauciju

Italija protestovala i povukla ambasadora zbog puštanja vlasnika švajcarskog bara uz kauciju, odgovornog za požar u kojem je poginulo 40 ljudi.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Italija je uložila protest zbog puštanja na slobodu uz kauciju vlasnika švajcarskog bara u kojem je na Novu godinu izbio smrtonosni požar. Dodatno, Italija je povukla svog ambasadora iz Švajcarske, nakon što je sudska odluka izazvala oštre kritike u obe zemlje, javlja Rojters.

Žak Moreti i njegova supruga Džesika, vlasnici bara Le Constellation u Krans-Montani, pod istragom su zbog ubistva iz nehata i drugih krivičnih djela povezanih sa požarom u kojem je poginulo 40 ljudi, dok je više od 100 povrijeđeno. Žak Moreti je uhapšen 9. januara, ali je juče pušten na slobodu uz kauciju.

Italijanskom ambasadoru naloženo da kontaktira tužioca

Premijerka Italije Đorđa Meloni nazvala je Moretijevo puštanje na slobodu "uvredom prema sjećanju na žrtve novogodišnje tragedije i uvredom za njihove porodice". Među poginulima je šest italijanskih državljana, dok je deset povrijeđenih takođe iz Italije.

U saopštenju italijanske vlade navodi se da su Meloni i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani naložili italijanskom ambasadoru da odmah kontaktira glavnog tužioca u švajcarskom kantonu Valais i prenese "snažno ogorčenje" Italije zbog Morettijevog puštanja na slobodu.

Dodaje se da je sud donio ovu odluku uprkos težini krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, riziku od bjekstva i mogućnosti kompromitovanja dokaza. "Cijela Italija zahtijeva istinu i pravdu i poziva na donošenje mjera koje će s poštovanjem odgovoriti na ovu katastrofu, uz potpuno uvažavanje patnje i očekivanja porodica", stoji u saopštenju.

Kaucija od 200.000 franaka

Meloni i Tajani takođe su naložili ambasadoru Đan Lorencu Kornadu da se vrati u Rim kako bi se razmotrili dalji koraci.

Moreti je pušten uz kauciju koja uključuje uplatu od 200.000 švajcarskih franaka (oko 216.000 evra) i obavezu da se svakodnevno javlja policiji. Advokati žrtava i njihovih porodica izrazili su zabrinutost zbog moguće manipulacije dokazima i teško razumijevanje sudske odluke.

Morettijevi su izrazili žaljenje zbog tragedije i poručili da će sarađivati sa tužilaštvom. U saopštenju objavljenom nakon puštanja Žaka Moretija, njihovi advokati naveli su da će oboje "nastaviti da ispunjavaju sve zahtjeve nadležnih organa".