Švajcarski bar u kome je stradalo 40 ljudi nije pet godina provjeravan

U baru u švajcarskom odmaralištu Kran-Montani, gdje je požar odnio 40 života, u posljednjih pet godina nije obavljena nijedna inspekcija protivpožarne bezbjednosti, izjavio gradonačelnik Nikola Fero.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

"Između 2020. i 2025. nisu obavljene periodične inspekcije", rekao je Fero na konferenciji za novinare i dodao da tokom posljednjih inspekcija 2018. i 2019. godine nisu utvrđene nepravilnosti.

On je napomenuo da je, prema nalazima komisije za izdavanje dozvola, maksimalan broj posjetilaca u baru bio ograničen na stotinu ljudi u podrumskoj prostoriji i još stotinu u prizemlju.

To znači da je ovaj zahtjev prekršen u vrijeme požara, jer je samo u donjoj prostoriji bilo prisutno više od 160 ljudi.

Gradonačelnik je izjavio da akustična pjena koja se koristi za zvučnu izolaciju nikada nije testirana na protivpožarnu bezbjednost.

Fero je rekao da će opštinske vlasti preuzeti odgovornost, bez skrivanja.

Požar je izbio tokom dočeka Nove godine oko 1.30 časova. Većina žrtava bili su mladi ljudi uzrasta od 14 do 24 godine. Još 116 osoba je povrijeđeno, a mnogi su u kritičnom stanju.

Istraga ukazuje na to da je požar izazvan prskalicama koje su bile postavljene na boce šampanjca i približene plafonu.