logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Utvrđen uzrok požara u klubu u luksuznom švajcarskom skijalištu (Foto)

Utvrđen uzrok požara u klubu u luksuznom švajcarskom skijalištu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Švajcarske vlasti utvrdile su uzrok požara u klubu u luksuznom skijalištu. Prskalice sa šampanjca su zapalile plafon.

uzrok požara u klubu u luksuznom švajcarskom skijalištu Izvor: X/SuisseAlert

Švajcarske vlasti su na konferenciji za medije saopštile zvaničan uzrok požara u klubu "Konstelasion" u luksuznom skijalištu Kran Montana. Prema dosadašnjim rezultatima iz istrage, odgovorna je prskalica koja je bila zakačena za šampanjac koji je nosila hostesa, prenosi "Asosijejted Pres".

Otkrivene su i nacionalnosti povrijeđenih, a među njima je i jedan državljanin BiH.

Šta je uzrok požara u klubu u švajcarskom skijalištu?

"Vatra je krenula od prskalice sa šampanjca. Ona je bila na vrhu flaše.

Ove prskalice su bile preblizu plafona. To je dovelo do požara, a vatra se proširila vrlo brzo", saopštila je Beatris Piloud, javni tužilac okruga Valais u Švajcarskoj.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara u Švajcarskoj 

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo 40, a povrijeđeno je oko 119 ljudi u baru “Konstelasion”. Identifikacija žrtava i povrijeđenih je i dalje u toku.

(Mondo.rs)

Pročitajte i ovo

Tagovi

požar Švajcarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ