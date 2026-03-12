Poklonjenim cipelama se u broj ne gleda: Rubio postao viralan zbog Trampovog poklona (Foto)

Zašto američki državni sekretar nosi "klovnovske cipele"

Izvor: Shutterstock

Fotografije američkog državnog sekretara Marka Rubija u cipelama koje izgledaju kao da su mu par brojeva velike, posljednjih dana izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama i u američkim medijima. Neobična modna situacija navodno je povezana s poklonom predsjednika SAD Donalda Trampa.

Priča je počela nakon što su fotografi tokom javnih događaja primijetili da Rubio nosi crne kožne cipele koje djeluju veće nego što bi trebalo. Na pojedinim snimcima vidi se kako se prednji dio obuće blago savija, što je podstaklo komentare da bi cipele mogle biti veće za jedan ili čak dva broja.

Američki mediji, među kojima su "Gardijan", "The Cut" i magazin "Pipl", navode da je riječ o paru cipela koje je Rubiju poklonio predsjednik Tramp. Prema njihovim izvorima, Tramp je navodno tokom jednog sastanka komentarisao obuću nekoliko saradnika i odlučio da im pokloni elegantne cipele poznate američke marke Florshajm.

Kako se navodi, predsjednik je sam pokušao procijeniti koji broj cipela nose njegovi saradnici i potom naručio nekoliko pari. Međutim, prema tvrdnjama medija, moguće je da je kod Rubija jednostavno pogriješio veličinu.

Rubio se nije javno oglašavao o ovoj temi, ali fotografije su brzo postale viralne.

Na društvenim mrežama korisnici su se našalili da izgledaju kao "klaunske cipele", dok su drugi cijelu situaciju opisali kao jednu od neobičnijih anegdota iz političkog života Vašingtona.

Oh. My. God. He makes ALL of the men in his cabinet wear these Florsheim Oxfords?



And none of them fit?https://t.co/5mRl5db2a5pic.twitter.com/KT6f8Bl86G — Matt Royer (@royermattw)March 11, 2026

Uprkos šalama na internetu, priča je skrenula pažnju i na neformalni stil upravljanja koji Tramp često pokazuje u odnosu sa saradnicima. Prema pisanju američkih medija, poklanjanje cipela navodno je postalo svojevrsna interna tradicija u njegovom političkom okruženju.

Da li su Rubijeve cipele zaista pogrešan broj ili samo tako izgledaju na fotografijama, ostaje nejasno. Ono što je sigurno jeste da je neobičan detalj iz garderobe jednog od najpoznatijih američkih političara na kratko postao tema o kojoj govori internet.