logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poklonjenim cipelama se u broj ne gleda: Rubio postao viralan zbog Trampovog poklona (Foto) 1

Poklonjenim cipelama se u broj ne gleda: Rubio postao viralan zbog Trampovog poklona (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Zašto američki državni sekretar nosi "klovnovske cipele"

shutterstock_2578210009.jpg Izvor: Shutterstock

Fotografije američkog državnog sekretara Marka Rubija u cipelama koje izgledaju kao da su mu par brojeva velike, posljednjih dana izazvale su veliku pažnju na društvenim mrežama i u američkim medijima. Neobična modna situacija navodno je povezana s poklonom predsjednika SAD Donalda Trampa.

Priča je počela nakon što su fotografi tokom javnih događaja primijetili da Rubio nosi crne kožne cipele koje djeluju veće nego što bi trebalo. Na pojedinim snimcima vidi se kako se prednji dio obuće blago savija, što je podstaklo komentare da bi cipele mogle biti veće za jedan ili čak dva broja.

Američki mediji, među kojima su "Gardijan", "The Cut" i magazin "Pipl", navode da je riječ o paru cipela koje je Rubiju poklonio predsjednik Tramp. Prema njihovim izvorima, Tramp je navodno tokom jednog sastanka komentarisao obuću nekoliko saradnika i odlučio da im pokloni elegantne cipele poznate američke marke Florshajm.

Kako se navodi, predsjednik je sam pokušao procijeniti koji broj cipela nose njegovi saradnici i potom naručio nekoliko pari. Međutim, prema tvrdnjama medija, moguće je da je kod Rubija jednostavno pogriješio veličinu.

Rubio se nije javno oglašavao o ovoj temi, ali fotografije su brzo postale viralne.

Na društvenim mrežama korisnici su se našalili da izgledaju kao "klaunske cipele", dok su drugi cijelu situaciju opisali kao jednu od neobičnijih anegdota iz političkog života Vašingtona.

Uprkos šalama na internetu, priča je skrenula pažnju i na neformalni stil upravljanja koji Tramp često pokazuje u odnosu sa saradnicima. Prema pisanju američkih medija, poklanjanje cipela navodno je postalo svojevrsna interna tradicija u njegovom političkom okruženju.

Da li su Rubijeve cipele zaista pogrešan broj ili samo tako izgledaju na fotografijama, ostaje nejasno. Ono što je sigurno jeste da je neobičan detalj iz garderobe jednog od najpoznatijih američkih političara na kratko postao tema o kojoj govori internet.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Marko Rubio cipele

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Marinkove cipele. Vidi se

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ