Novi snimak napada na američki konzulat u Dubaiju: Marko Rubio se hitno oglasio (Video)

Marko Rubio se hitno oglasio o napadu na američki konzulat u Dubaiju.

Izvor: X/Shahid Qureshi/printscreen

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio se oglasio zbog napada na američki konzulat u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Prema njegovim riečima, iranski dron nije direktno pogodio u tu zgradu već u parking pored, ali je eksplozija bila snažna da je požar zahvatio i dio konzulata, prenosi "Gardijan".

"Dok sam dolazio ovamo, vidio sam i medijske izvještaje o konzulatu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam dobio nekoliko sekundi prije nego što sam stao pred ove kamere jeste da je dron, nažalost, pogodio parking uz zgradu konzulata i izazvao požar na tom mjestu.

Svo osoblje je na sigurnom i svi su evidentirani. Kao što znate, ranije smo počeli da smanjujemo broj osoblja u našim diplomatskim predstavništvima. Naše ambasade i diplomatska predstavništva pod direktnim su napadom terorističkog režima", rekao je Rubio.

WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai.https://t.co/QrULsd95xRpic.twitter.com/49JgzIu9jc — Clash Report (@clashreport)March 3, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia
Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia
Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: STR/AP
Izvor: STR/AP
Izvor: Vahid Salemi/AP
Izvor: STR/AP

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.