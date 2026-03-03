Novi snimak napada na američki konzulat u Dubaiju: Marko Rubio se hitno oglasio (Video)

Marko Rubio se hitno oglasio o napadu na američki konzulat u Dubaiju.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio se oglasio zbog napada na američki konzulat u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Prema njegovim riečima, iranski dron nije direktno pogodio u tu zgradu već u parking pored, ali je eksplozija bila snažna da je požar zahvatio i dio konzulata, prenosi "Gardijan".
Another angle of the missile attack on the U.S. consulate in Bur Dubai.#USIranWar#khemenei#Dubaipic.twitter.com/kV4XKVCUJT— Shahid Qureshi (@ShahidQurashii)March 3, 2026
"Dok sam dolazio ovamo, vidio sam i medijske izvještaje o konzulatu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam dobio nekoliko sekundi prije nego što sam stao pred ove kamere jeste da je dron, nažalost, pogodio parking uz zgradu konzulata i izazvao požar na tom mjestu.
Svo osoblje je na sigurnom i svi su evidentirani. Kao što znate, ranije smo počeli da smanjujemo broj osoblja u našim diplomatskim predstavništvima. Naše ambasade i diplomatska predstavništva pod direktnim su napadom terorističkog režima", rekao je Rubio.
WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai.https://t.co/QrULsd95xRpic.twitter.com/49JgzIu9jc— Clash Report (@clashreport)March 3, 2026
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.