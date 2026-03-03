Sahranjen "El Menčo": Zloglasni meksički narko-bos ispraćen u zlatnom kovčegu

Zloglasni meksički narko-bos Nemesio Osegera Servantes, poznat i kao "El Menčo", sahranjen je u zlatnom kovčegu u blizini Gvadalahare.

Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Pripadnici Nacionalne garde bili su raspoređeni u blizini kako bi spriječili eventualno nasilje tokom sahrane u državi Halisko, uporištu kartela Halisko nova generacija (CJNG).

Veliki cvjetni aranžmani unijeti su prije ceremonije, uključujući i jedan u obliku pijetla kao aluziju na njegovu ljubav prema borbama pjetlova. Osnivač zloglasnog kartela CJNG preminuo je nakon što je ranjen u pucnjavi između svojih tjelohranitelja i pripadnika meksičkih specijalnih snaga raspoređenih da ga uhapse krajem februara.

Bio je najtraženija osoba u zemlji, dok su SAD ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Njegova smrt izazvala je masovno nasilje i odmazdu tokom koje su članovi kartela palili vozila i blokirali puteve širom 20 meksičkih država. Za izgradnju luksuznih grobnica meksički trgovci drogom potrošili su više od 300 miliona evra. Grobnice su opremljene klimom, neprobojnim staklima, bezbjednosnim sistemima i sobama za njihove porodice.

Neke od grobnica liče na kapele sa bijelim stubovima, anđelima na vitražima i statuom Isusa na krovu. Druge liče na moderne apartmane sa staklenim vratima, stepenicama koje vode na drugi sprat i dnevnim sobama sa sofama za ožalošćene.

Osim toga, obezbijeđene su bezbjednosnim sistemima da bi grobovi lidera narko-kartela bili bezbjedni, te su ugrađena vrata od neprobojnog stakla, a kamere su okrenute ka ulazu.

Tokom noći, svjetla se automatski pale. Mnoge grobnice imaju alarm i ventilaciju. U većini kripti na zidovima se nalaze velike slike ili crteži preminulih. Većina su muškarci između 20 i 30 godina.

Neki od njih su i članovi kartela Sinaloa, na čijem je čelu "El Ćapo", koji su sahranjeni na groblju Hardines del Humaja u Kuliakanu u Meksiku.