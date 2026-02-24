logo
Karteli paralisali Meksiko nakon likvidacije El Menča: Raste broj mrtvih, na snazi "crveno upozorenje"

Karteli paralisali Meksiko nakon likvidacije El Menča: Raste broj mrtvih, na snazi "crveno upozorenje"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

U Halisku je aktivno sedam blokada puteva nakon ubistva vođe kartela El Menča, uz smanjenje broja zatvaranja. Vlasti nastavljaju sa mjerama bezbjednosti.

Raste broj mrtvih u Meksiku Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Sedam blokada puteva i dalje je aktivno u državi Halisko nakon operacije u kojoj je ubijen Ruben Osegere Servantes, poznat kao "El Menčo", vođa kartela "Halisko nova generacija"(CJNG), saopštio je Meksički kabinet za bezbjednost.

Vlasti su navele da je broj blokada značajno smanjen u odnosu na 65 zatvaranja puteva registrovanih 22. februara, prenio je "Infobae".

83 odsto prepreka, nastalih uglavnom zbog zapaljenih vozila, već je uklonjeno, dok je sedam dionica i dalje zatvoreno.

Kabinet je naveo da u koordinaciji sa svim nivoima vlasti nastavlja aktivnosti radi obezbjeđivanja sigurnosti. "Crveno upozorenje" aktivirano je u gradu Autlan de Navaro, a lokalne vlasti su obustavile nastavu i zatvorile pojedine javne objekte.

U galeriji pogledajte fotografije Meksika nakon ubistva El Menča:

Guverner Pablo Lemus je rekao da će se obrazovne aktivnosti postepeno da se normalizuju i da bi vanredne mjere mogle uskoro da budu ukinute.

Operacija je sprovedena u planinskom području Tapalpe u Halisku uz učešće Ministarstva nacionalne odbrane, Nacionalne garde, Agencije za krivične istrage i Specijalizovanog tužilaštva za organizovani kriminal, kao i američkih agencija.

Arsenal oružja, uključujući puške i raketne bacače, zaplijenjen je nakon sukoba, a uhapšene su dvije osobe.

Ubijeno više od 70 osoba 

Najmanje 73 osobe su poginule u pokušaju meksičkih bezbjednosnih snaga da uhapse "El Menča", kao i u talasu nasilja koji je uslijedio nakon njegove smrti, saopštile su danas meksičke vlasti.

Među poginulima su pripadnici snaga bezbjednosti, osumnjičeni članovi kartela i civili.

(MONDO)

