Izraelci zauzimaju nove položaje u Libanu: Nastavlja se žestok sukob sa Hezbolahom

Izraelska vojska ušla je u nove dijelove južnog Libana u cilju napada na položaje Hezbolaha, dok se paralelno najavljuju mogući razgovori Izraela i Libana o trajnom prekidu vatre.

Izrael je danas prodro u nove delove južnog Libana, rasporedivši trupe radi ciljanja na položaje Hezbolaha dok zemlja intenzivira svoju kampanju protiv te militantne grupe koju podržava Iran.

Portparol izraelske vojske potpukovnik Nadav Šošani rekao je novinarima da su vojnici na "novim lokacijama na kojima naše trupe juče nisu djelovale", opisujući najnovije kopnene operacije kao "ograničene i ciljane". Odbio je da kaže koliko duboko u Liban trupe namjeravaju da napreduju i da li će vojnici zauzeti još položaja.

Hezbolah ispalio rakete, Izrael pojačao ofanzivu

Izraelska vojska, koja je zauzela pet položaja u južnom Libanuod primirja sa Hezbolahom u novembru 2024, poslala je dodatne snage u zemlju nakon što je Hezbolah 2. marta ispalio rakete, uvlačeći Liban u šireći regionalni rat.

Grupa je saopštila da je njihov napad bio odmazda za smaknuće iranskog vrhovnog vođe 28. februara, prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, na šta je Izrael odgovorio intenzivnom kampanjom bombardovanja Libana. Tom prilikom je više od 800 ljudi u Libanu ubijeno, a više od 800.000 ih je proterano iz svojih domova.

Tokom vikenda izraelske trupe opkolile su strateški grad Hijam na jugu Libana, rekli su libanski bezbednosni izvori za Reuters, što prijeti odsjecanjem južnih delova od ostatka zemlje.

Razgovori o trajnom prekidu vatre

Izraelska vojska kopnenu ofanzivu, pokrenutu nakon 2. marta, predstavlja kao odbrambenu mjeru zaštite od napada te proiranske grupe.

Međutim, dva izraelska zvaničnika izjavila su juče da se očekuje da će Izrael i Liban u narednim danima održati razgovore s ciljem obezbjeđivanja trajnog prekida vatre kojim bi se grupa razoružala. Bejrut je prošle nedjelje počeo da formira delegaciju za buduće razgovore, ali libanski zvaničnici rekli su Reutersu tokom vikenda da nisu dobili potvrdu da će se sastanak zaista i održati.

Prema sporazumu o prekidu vatre iz novembra 2024, Hezbolah je trebalo da se povuče iz južnog Libana, a libanska vojska da preuzme kontrolu, dok je zauzvrat Izrael trebalo da prestane da bombarduje svog sjevernog susjeda.

Izrael tvrdi da suprotna strana nikada nije ispunila svoj dio sporazuma, zbog čega je nastavio da izvodi gotovo svakodnevne vazdušne napade na područja za koja smatra da su položaji Hezbolaha i njegova skladišta naoružanja.