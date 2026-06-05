logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga i obdukcija nakon tragedije u Banjaluci: Tužilaštvo utvrđuje uzrok požara u kojem je stradalo dijete

Istraga i obdukcija nakon tragedije u Banjaluci: Tužilaštvo utvrđuje uzrok požara u kojem je stradalo dijete

Autor Dušan Volaš
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka pokrenulo je istragu i naložilo obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok tragičnog požara u Karađorđevoj ulici u kojem je jedno dijete smrtno nastradalo, dok je drugo smješteno u UKC RS.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

OJT je saopštilo da požar izbio oko 10.20 časova u potkrovlju kuće koja je u vlasništvu R.K.

Uviđaj na mjestu tragedije obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Na terenu su, zajedno sa tužiocem, postupali i policijski službenici PU Bnajaluka, kao i inspektor Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka.

Radnjama na licu mjesta prisustvovao je i dežurni ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka.

Odmah nakon završenog uviđaja, dežurni tužilac je izdao naredbe za preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju jasnih okolnosti nastanka požara.

Takođe, naložena je i obdukcija beživotnog tijela nastradalog djeteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Požar u banjalučkom naselju Lauš gasilo je devet vatrogasaca sa dva vozila, potvrdio je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka požar Lauš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ