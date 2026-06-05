Istraga i obdukcija nakon tragedije u Banjaluci: Tužilaštvo utvrđuje uzrok požara u kojem je stradalo dijete

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka pokrenulo je istragu i naložilo obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok tragičnog požara u Karađorđevoj ulici u kojem je jedno dijete smrtno nastradalo, dok je drugo smješteno u UKC RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

OJT je saopštilo da požar izbio oko 10.20 časova u potkrovlju kuće koja je u vlasništvu R.K.

Uviđaj na mjestu tragedije obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Na terenu su, zajedno sa tužiocem, postupali i policijski službenici PU Bnajaluka, kao i inspektor Odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka.

Radnjama na licu mjesta prisustvovao je i dežurni ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka.

Odmah nakon završenog uviđaja, dežurni tužilac je izdao naredbe za preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju jasnih okolnosti nastanka požara.

Takođe, naložena je i obdukcija beživotnog tijela nastradalog djeteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Požar u banjalučkom naselju Lauš gasilo je devet vatrogasaca sa dva vozila, potvrdio je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade Banjaluka.