Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru

U požaru koji se desio danas, 5.juna, u banjalučkom naselju Lauš stradalo je jedno dijete, dok je drugo teže povrijeđeno.

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Požar se dogodio danas oko 10.30.

Nezavisne novine saznaju da je do požara došlo u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš poslije Šiki marketa.

Miroslav Malinić, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, rekao je da su vatrogasci dobili dojavu da je došlo do požara u banjalučkom naselju Lauš.

"U dojavi je navedeno da je došlo do požara u kući u kojoj ima osoba i to je sve što mogu reći. Vatrogasci završavaju sa intervencijom i vraćaju se", naveo je Malinić.

Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i policija.

(Mondo)