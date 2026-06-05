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Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru

Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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U požaru koji se desio danas, 5.juna, u banjalučkom naselju Lauš stradalo je jedno dijete, dok je drugo teže povrijeđeno.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Požar se dogodio danas oko 10.30.

Nezavisne novine saznaju da je do požara došlo u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš poslije Šiki marketa.

Miroslav Malinić, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, rekao je da su vatrogasci dobili dojavu da je došlo do požara u banjalučkom naselju Lauš.

"U dojavi je navedeno da je došlo do požara u kući u kojoj ima osoba i to je sve što mogu reći. Vatrogasci završavaju sa intervencijom i vraćaju se", naveo je Malinić.

Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i policija.

(Mondo)

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Banjaluka požar tragedija

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