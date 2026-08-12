Vatra stigla nadomak kuća kod Herceg Novog: Ugroženo oko 50 objekata, avioni gase požar (Video)

Jak vjetar razbuktava požar na nepristupačnom terenu iznad Žagera, dok vatrogascima iz Herceg Novog pomažu kolege iz okolnih gradova i dobrovoljci.

Izvor: insatgram/192_rs

Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera kod Herceg Novog, gdje vatra zahvata nisko rastinje i približava se kućama i crkvi. Oko 50 kuća u jednom trenutku bilo je ugroženo, dok su Bijela i Baošići ostali bez struje i vode.

Oko 50 kuća bilo ugroženo

Veliki požar izbio je na brdu iznad Dječjeg doma, na području Žagera kod Herceg Novog, potvrđeno je Portalu RTCG iz mjesne zajednice.

Vatra zahvata nisko rastinje, a jak vjetar dodatno je razbuktava i otežava intervenciju vatrogasaca na nepristupačnom terenu.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća, ali da su one za sada bezbjedne.

Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, dok se u neposrednoj blizini nalaze kuće i crkva. Zbog požara su Bijela i Baošići ostali bez električne energije i vode.

U gašenje uključeni avioni MUP-a

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da su na terenu angažovani sva raspoloživa vozila i pripadnici Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi, koji rade na lokalizovanju i gašenju požara.

"Na mjesto požara upućena su dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spasavanje, Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P, radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara“, navedeno je u saopštenju.

Hercegnovskim vatrogascima pomažu kolege iz Kotora, kao i dobrovoljna vatrogasna društva iz Perasta, Bijele, Tivta i sa Luštice.

Direktorat za zaštitu i spasavanje je preko Operativno-komunikacionog centra 112 pozvao službe iz Kotora i Tivta i dobrovoljna vatrogasna društva da dodatno angažuju ljudstvo i opremu.

Policija obezbjeđuje prolaz vatrogascima

Uprava policije angažovana je na obezbjeđivanju nesmetanog prolaza vatrogasnim vozilima i pružanju druge vrste pomoći kako bi odgovor nadležnih službi bio što brži i efikasniji.

Iz Direktorata navode da neprekidno prate situaciju na terenu i koordiniraju angažovanje raspoloživih snaga i sredstava.

(RTCG/Mondo)