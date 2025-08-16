Među uhapšenim piromanima i dijete od 13 godina: Identifikovane još dvije osobe zbog izazivanja požara u Crnoj Gori

Od početka avgusta policija u Crnoj Gori je identifikovala ukupno osam osoba koje su izazvale požare ili pokušale da ih zapale na otvorenom prostoru.

Izvor: Rina

Policija u Crnoj Gori identifikovala je još dva lica koja se dovode u vezu sa izazivanjem požara – maloljetenika starog 13 godina u Zeti, koji je, prema sumnjama, upotrebom podesnog sredstva izazvao vatru koja se proširila na okolinu, i S.M. (49) iz Podgorice, osumnjičenog da je 12. avgusta zapalio nisko rastinje u Ulici 27. marta na Zabjelu. Sa oba slučaja upoznat je nadležni tužilac, a protiv roditelja maloljetenika biće podnijeta prijava zbog zanemarivanja djeteta.

Od početka avgusta policija je identifikovala ukupno osam osoba koje su izazvale požare ili pokušale da ih zapale na otvorenom prostoru, dok je u posljednja tri mjeseca procesuirano 14 lica zbog istih dela. Među avgustovskim slučajevima, dva lica su krivično gonjena zbog požara u Baru i Bijelom Polju, a jedno je prekršajno procesuirano u Sutomoru, dok za ostale sledi dodatna kvalifikacija krivičnih djela.

Istrage su pokazale da su tri velika požara izbila usljed samozapaljenja – dva puta zbog kvara na električnim provodnicima (u Piperima i Baru) i jednom nakon samozapaljenja vozila u Budvi, odakle se vatra proširila na Buljaricu i Čanj.

Uprava policije najavila je nastavak pojačanog nadzora i preventivno-represivnih mjera, uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i blisku saradnju sa lokalnim samoupravama, kako bi se smanjio rizik od novih požara i zaštitili životi i imovina građana.

(RINA/MONDO)