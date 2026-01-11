logo
"Grenland nije Venecuela i Iran": Novi "šamar" Trampu iz srca Evropske unije

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
Belgijski ministar odbrane kritikovao Trampa zbog plana da zauzme Grenland.

Kritike Trampu i iz Belgije zbog Grenlanda

Ministar odbrane Belgije Teo Franken je kritikovao plan američkog predsjednika Donalda Trampa da Sjedinjene Države zauzmu Grenland, piše "Nieuwsblad". Prema njegovim rečima, radi se o "opstanku NATO saveza".

"Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovdje se radi o pitanju opstanka NATO.

Tamo se ne smije vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti. Ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Belgiji sam stavio do znanja da bi to stvorilo velike probleme.

Sjedinjene Države jednostavno sebi ne mogu da dozvole da vojno prijete savezniku, to mora da prestane. Kao izlaz iz situacije vidim pojačano prisustvo NATO na Grenlandu i oko njega kako bi se Rusiji i Kini dalo do znanja da je ovo ostrvo teritorija Alijanse.

Razumijem zabrinutost Amerike zbog ruskih i kineskih brodova. Ali, upravo za to i služi NATO", objasnio je Franken.

Franken je apelovao na sve saveznike da rade zajedno. Evropski saveznici su se udružili protiv Trampa i planiraju da pošalju trupe na Grenland kako bi odvratili Sjedinjene Države od bilo kakve intervencije, naročito vojne.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima. Britanski list piše da se unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.

