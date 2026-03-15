IEA pušta hitne rezerve na tržište: Više od 411 miliona barela nafte stiže u prodaju

Međunarodna agencija za energiju (IEA) najavila je puštanje 411,9 miliona barela nafte iz hitnih rezervi.

Nafta iz hitnih rezervi Međunarodne agencije za energiju (IEA) uskoro će početi da stiže na svjetska tržišta, a zemlje članice su se obavezale da će staviti na raspolaganje 411,9 miliona barela, saopštila je agencija.

Vlade su se obavezale da će staviti na raspolaganje 271,7 miliona barela nafte iz državnih zaliha, 116,6 miliona barela iz obaveznih industrijskih zaliha i 23,6 miliona barela iz drugih izvora, navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da je 72 odsto planiranih isporuka u obliku sirove nafte, a 28 odsto su naftni proizvodi. Zalihe iz zemalja Azije i Okeanije biće dostupne odmah, a zalihe iz Evrope i Amerike biće dostupne krajem marta.