Dobra vijest za naše "inostrane penzionere": Njemačka povećava penzije od jula

Oko 21 milion penzionera u Njemačkoj od 1. jula dobija veće penzije. Standardna penzija biće povećana za gotovo 78 evra mjesečno.

Izvor: Beliphotos/Shutterstock

Penzije u Nemačkoj biće povećane za 4,24 odsto od 1. jula, nakon što je Bundesrat dao konačno odobrenje uredbi Ministarstva rada i socijalnih poslova o godišnjem usklađivanju penzija.

Povećanje će obuhvatiti oko 21 milion penzionera, a zasniva se pre svega na rastu zarada u zemlji.

To znači da će penzija od 1.000 evra mesečno biti uvećana za nešto više od 42 evra. Prema procenama Ministarstva socijalnih poslova, standardna penzija za osiguranika sa prosečnom zaradom i 45 godina staža biće veća za 77,85 evra mesečno.

Tako će od 1. jula 2026. standardna penzija iznositi 1.913,40 evra bruto. Od tog iznosa i dalje se odbijaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, osiguranje za dugotrajnu negu, kao i porezi ukoliko su primenjivi.

Povećanje se ne odnosi samo na starosne penzije. Veće će biti i invalidske penzije, kao i porodične penzije, uključujući udovičke penzije. Uvećaće se i dodatak na prihod koji se uzima u obzir prilikom obračuna udovičke penzije.

Visina usklađivanja penzija uglavnom zavisi od kretanja bruto zarada, ali formula uključuje i druge faktore, poput takozvanog faktora održivosti, koji prati odnos između broja osiguranika i penzionera.

Međutim, taj faktor je trenutno suspendovan jer je savezna vlada zadržala nivo penzije na 48 odsto, što je omogućilo veće povećanje nego što bi bilo moguće u uslovima starenja stanovništva.

Prema podacima Nemačkog penzijskog osiguranja (DRV), krajem 2025. godine isplaćivano je oko 19,1 milion starosnih penzija, što predstavlja rekord. Istovremeno, gotovo svaka treća osoba odlazi u prevremenu penziju i prihvata umanjena primanja.

Podaci pokazuju da je oko 30 odsto svih novih penzija tokom 2025. godine bilo umanjeno zbog prevremenog odlaska u penziju. U proseku su korisnici odlazili u penziju oko 33 meseca pre dostizanja zakonske starosne granice.

(Fenix magazine/Mondo)