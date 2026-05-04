Najavljene izmjene penzijskog sistema u Srpskoj: Najniža penzija i starosna granica pod lupom stručnjaka

Potrebna je analiza Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske kako bi se izvršile određene izmjene i dopune s ciljem unapređenja ove oblasti, istaknuto je na okruglom stolu u Banjaluci koji je organizovao Savjet za razvoj Srpske.

Na okruglom stolu pod nazivom "Stanje u oblasti penzijskog sistema i prijedlozi mjera za njegovo unapređenje" analizirano je stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i izazovi s kojima će se u budućnosti susretati ova oblast.

Neka od pitanja o kojima je bilo riječi su uređenje najniže penzije, način utvrđivanja iznosa penzije, starosna dob za odlazak u penziju, kao i uplata doprinosa iz kojih se finansira sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Zaključeno je da su preduslovi za unapređenje stanja u oblasti penzijskog sistema jačanje svijesti radnika o značaju penzije, kao i da radnik u svakom trenutku zna kolika mu je penzija, navodi se u saopštenju.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici republičkih institucija, socijalnih partnera i drugi zainteresovani.

