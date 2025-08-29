Najstariji penzioner u Srpskoj ima 105 godina, a penziju prima već 75

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, korisnik koji najduže ostvaruje pravo na penziju je M.Z. (94) iz Zvornika, koji porodičnu penziju neprekidno koristi već 75 godina.

Izvor: Shutterstock

Odmah nakon njega, po dužini trajanja korištenja penzijskog prava slijedi Z.R. (80) sa područja Ribnika, korisnik porodične penzije od 1952. godine ili 73 godine, kao i D.V. (92) sa prebivalištem u Nišu, korisnik porodične penzije 67 godina.

Fond raspolaže podacima da je najstariji korisnik prava iz penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj S.K. (105) sa područja opštine Foča. Porodičnu penziju prima neprekidno od 1989. godine, što znači da je korisnik prava već 36 godina.

Među najstarijim korisnicima je i M.G. iz Banjaluke (105), korisnik starosne penzije 35 godina, kao i A.M. iz Doboja /105/, korisnik porodične penzije i korisnik prava, takođe, 35 godina.

"Primjeri ovih korisnika pokazuju da penzija može pratiti čitav jedan životni vijek - od mladosti, pa do duboke starosti. Oni su živi svjedoci različitih vremena i promjena, a njihovi podaci ostaju posebna bilješka u evidencijama Fonda PIO Srpske", navedeno je u saopštenju.

Iz Fonda poručuju da dugogodišnji korisnici penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj uživaju kontinuitet isplate i zaštitu svojih prava, što je jedan od prioriteta.

U saopštenju je navedeno da korisnici koji najduže koriste pravo jesu korisnici porodične penzije, i to djeca sa utvrđenom nesposobnošću za samostalan život i rad. U toj kategoriji podjednako su zastupljeni muškarci i žene, dok je kod udovica/udovaca značajno veći broj žena.

Kada je riječ o invalidskim penzijama, prve žene u Republici Srpskoj ostvarile su ovo pravo još 1958. godine, a muškarci od 1962. godine. Prve starosne penzije počele su da se isplaćuju 1963. godine muškarcima, a od 1965. i ženama.

"Penzije se u kontinuitetu isplaćuju pretežno na teritoriji Republike Srpske, ali i u Federaciji BiH, Republici Srbiji i manjem broju slučajeva u Hrvatskoj", navode iz Fonda.

