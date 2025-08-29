Najstariji penzioner u Srpskoj ima 105 godina, a penziju prima već 75

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, korisnik koji najduže ostvaruje pravo na penziju je M.Z. (94) iz Zvornika, koji porodičnu penziju neprekidno koristi već 75 godina.
Odmah nakon njega, po dužini trajanja korištenja penzijskog prava slijedi Z.R. (80) sa područja Ribnika, korisnik porodične penzije od 1952. godine ili 73 godine, kao i D.V. (92) sa prebivalištem u Nišu, korisnik porodične penzije 67 godina.
Fond raspolaže podacima da je najstariji korisnik prava iz penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj S.K. (105) sa područja opštine Foča. Porodičnu penziju prima neprekidno od 1989. godine, što znači da je korisnik prava već 36 godina.
Među najstarijim korisnicima je i M.G. iz Banjaluke (105), korisnik starosne penzije 35 godina, kao i A.M. iz Doboja /105/, korisnik porodične penzije i korisnik prava, takođe, 35 godina.
"Primjeri ovih korisnika pokazuju da penzija može pratiti čitav jedan životni vijek - od mladosti, pa do duboke starosti. Oni su živi svjedoci različitih vremena i promjena, a njihovi podaci ostaju posebna bilješka u evidencijama Fonda PIO Srpske", navedeno je u saopštenju.
Iz Fonda poručuju da dugogodišnji korisnici penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj uživaju kontinuitet isplate i zaštitu svojih prava, što je jedan od prioriteta.
U saopštenju je navedeno da korisnici koji najduže koriste pravo jesu korisnici porodične penzije, i to djeca sa utvrđenom nesposobnošću za samostalan život i rad. U toj kategoriji podjednako su zastupljeni muškarci i žene, dok je kod udovica/udovaca značajno veći broj žena.
Kada je riječ o invalidskim penzijama, prve žene u Republici Srpskoj ostvarile su ovo pravo još 1958. godine, a muškarci od 1962. godine. Prve starosne penzije počele su da se isplaćuju 1963. godine muškarcima, a od 1965. i ženama.
"Penzije se u kontinuitetu isplaćuju pretežno na teritoriji Republike Srpske, ali i u Federaciji BiH, Republici Srbiji i manjem broju slučajeva u Hrvatskoj", navode iz Fonda.
