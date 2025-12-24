logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik o poništavanju izbora: CIK BiH više nije nezavisno tijelo, već politički subjekt

Dodik o poništavanju izbora: CIK BiH više nije nezavisno tijelo, već politički subjekt

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Centralna izborna komisija (CIK BiH) je odavno prestala da bude organ za sprovođenje izbora i postala je politički subjekt učesnik izbora, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik o ponavljanju izbora u RS Izvor: MONDO

Dodik je konstatovao da CIK nije nezavisno tijelo, već ekspozitura SDS-a, PDP-a, SDA, SDP, NiP i drugih pratećih priperaka.

"Oni su u toj mjeri kontaminirali izborni proces, da su ga obesmislili do apsurda. Hoće da delegitimišu izbore, a u stvari delegitimišu sebe", naglasio je Dodik.

On je naveo da su današnjom odlukom ponizili birače, ponizili su sve građane Republike Srpske, samu Republiku Srpsku.

"Ponizili su i institucije na nivou BiH. CIK hoće da bude i birač, i brojač, i kandidat", ukazao je lider SNSD-a u objavi na "Iksu".

Dodik je dodao da su oni društvo opasnih namjera, koje potkopava ionako krhke temelje BiH.

"CIK ruši BiH, a misli da ruši Republiku Srpsku. Ako se ovakvom CIK-u ne stane na put, BiH će biti na velikoj stranputici. I nemoj tada da bilo ko upire prst i optužuje Republiku Srpsku", poručio je Dodik.

On je rekao da je (član CIK-a) Vanja Prutina aktivista i advokat SDS-a, otrovana mržnjom prema Srbima i Republici Srpskoj. "Bavićemo se time. Baš ste 'neutralni' i 'objektivni', sram vas bilo", zaključio je Dodik.

CIK BiH donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, koja nije pravosnažna i na nju postoji mogućnost žalbe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik CIK BiH izbori 2025. prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ