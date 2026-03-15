"Tramp bi mogao dobiti zeleno svjetlo za napad na još jednu državu": Kongres spava, a predsjednik planira sljedeći korak

Demokratski senator Kori Buker upozorio je da pasivnost Kongresa omogućava predsjedniku Donaldu Trampu da samostalno odlučuje o vojnim operacijama, uključujući moguće akcije na Kubi.

Izvor: Kaua209/Shutterstock

Demokratski senator Kori Buker izjavio je u nedjelju za CNN da bi neaktivnost Kongresa u obuzdavanju predsjednika Donalda Trampa mogla efikasno dati zeleno svjetlo za vojnu operaciju na Kubi.

"Zašto se Kongres jednostavno povlači i ne čini ništa?", pitao je Buker u razgovoru sa reporterom Džejkom Taperom u emisiji "Stanje nacije". Tom prilikom je kritikovao republikance - koji se uglavnom protive rezoluciji o ograničavanju predsjedničkih ratnih ovlašćenja - nazivajući ih Trampovim "slugama".

"Ako dozvolimo da se ovo nastavi, u suštini dajemo Trampu dozvolu da kaže kako je završio sa Venecuelom, bio u Iranu, a sada ide na Kubu, a zatim možda i u Sjevernu Koreju", upozorio je Buker.

Upitan o činjenici da su i prethodni predsjednici SAD, sa obe strane političkog spektra, pokretali vojne akcije bez eksplicitnog odobrenja Kongresa, uključujući i bivšeg demokratskog predsjednika Baraka Obamu, Buker je priznao da je riječ o dugoročnom problemu.

"Obje stranke su bile prilično neodlučne i pasivne dok je predsjednička moć postepeno rasla", rekao je on, dodajući da smatra da je trenutna situacija presedan.

"Stavimo stvari u perspektivu - ništa što je Obama učinio, pa čak ni ono što je Tramp radio u svom prvom mandatu, ne može se uporediti sa onim čemu sada svjedočimo", istakao je on.

Buker je u istom razgovoru naglasio da određene agencije u okviru Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD treba da dobiju finansiranje uprkos djelimičnom obustavljanju rada savezne vlade.

"Demokrate su više puta pokušavale da obezbijede finansiranje za Administraciju za bezbjednost transporta, Agenciju za sajber bezbjednost i infrastrukturu i Obalsku stražu", rekao je Buker.

Republikanci, s druge strane, insistiraju na finansiranju cijelog ministarstva, dok demokrate odbijaju da odobre finansiranje za imigraciju i carinske poslove, posebno nakon što su se federalne mjere protiv imigracije intenzivirale u nekoliko američkih gradova.