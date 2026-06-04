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Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta: Žestoki sukobi građana i policije u Tirani (Foto)

Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta: Žestoki sukobi građana i policije u Tirani (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor bbc
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Masovni protesti bjesne u Tirani od početka juna zbog građevinskog projekta koji je navodno povezan sa Džaredom Kušnerom.

protesti u albaniji zbog projekta džerarda kušnera Izvor: MALTON DIBRA/EPA

Masovni protesti bjesne u Tirani u Albaniji zbog građevinskog projekta koji je navodno povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "BBC". Ljudi koji su na ulicama zahtijevaju da vlasti odustanu od tog građevinskog projekta koji navodno predvodi kompanija "Afiniti partners" koja je u vlasništvu Kušnera.

Plan je da se izgradi luksuzno odmaralište na ostrvu Sazen koje nije naseljeno. Riječ je o nekadašnjoj vojnoj bazi u Jadranskom moru.

Pogledajte fotografije sa protesta u Tirani

Gradnja je planirana i na obali preko puta, u zaštićenom području blizu grada Valona. To je izazvalo bijes među demonstrantima koji protestuju od početka juna, a izbilo je i nekoliko žestokih sukoba sa policijom. 

Kritičari ovog građevinskog projekta navode da bi ta gradnja ugrozila stanište zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Tvrde i da postoje navodne malverzacije u proceduri izrade projekta i finansiranja istog.

Premijer Albanije Edi Rama je pozvao sve kritičare na dijalog. Poručio je da neće odustati od ove investicije uprkos sve masovnijim protestima.

BONUS VIDEO:

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03:03
Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa
Izvor: AP
Izvor: AP

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Tagovi

Albanija Tirana protest Džared Kušner Donald Tramp

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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