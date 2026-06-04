Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta: Žestoki sukobi građana i policije u Tirani (Foto)

Masovni protesti bjesne u Tirani od početka juna zbog građevinskog projekta koji je navodno povezan sa Džaredom Kušnerom.

Izvor: MALTON DIBRA/EPA

Masovni protesti bjesne u Tirani u Albaniji zbog građevinskog projekta koji je navodno povezan sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "BBC". Ljudi koji su na ulicama zahtijevaju da vlasti odustanu od tog građevinskog projekta koji navodno predvodi kompanija "Afiniti partners" koja je u vlasništvu Kušnera.

Plan je da se izgradi luksuzno odmaralište na ostrvu Sazen koje nije naseljeno. Riječ je o nekadašnjoj vojnoj bazi u Jadranskom moru.

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Gradnja je planirana i na obali preko puta, u zaštićenom području blizu grada Valona. To je izazvalo bijes među demonstrantima koji protestuju od početka juna, a izbilo je i nekoliko žestokih sukoba sa policijom.

Kritičari ovog građevinskog projekta navode da bi ta gradnja ugrozila stanište zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Tvrde i da postoje navodne malverzacije u proceduri izrade projekta i finansiranja istog.

Premijer Albanije Edi Rama je pozvao sve kritičare na dijalog. Poručio je da neće odustati od ove investicije uprkos sve masovnijim protestima.

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