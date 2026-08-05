Crveni alarm za cijelu Italiju: Temperature asfalta prelaze 60 stepeni, ima i žrtava

Italija je pod crvenim upozorenjem zbog četvrtog toplotnog talasa ove godine. Visoke temperature odnijele su najmanje tri života, a više od 100 opština suočava se s nestašicom vode.

Izvor: Severe weather Europe

Italija se i dalje bori sa četvrtim toplotnim talasom od početka godine, a za četvrtak je na snazi najviši stepen upozorenja u cijeloj zemlji. Temperature asfalta prelaze 60 stepeni, zabilježeni su smrtni slučajevi povezani s vrućinama, a suša dodatno pogoršava situaciju.

Italiju i dalje pogađa četvrti toplotni talas od početka godine, a Ministarstvo zdravlja te zemlje izdalo je za četvrtak, 6. avgust, crveni stepen upozorenja za svih 27 gradova koje prati u okviru sistema za nadzor ekstremnih vrućina.

Crveni alarm označava najviši nivo upozorenja i podrazumijeva vremenske uslove koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje cjelokupnog stanovništva, a ne samo najosjetljivijih grupa poput starijih osoba, male djece i hroničnih bolesnika, prenio je Rai njuz.

Danas je 25 gradova pod crvenim upozorenjem, dok su Mesina i Ređo Kalabrija u narandžastom stepenu uzbune.

Usijani asfalt

Prema studiji organizacije Legambiente, temperature asfalta u Italiji dostižu u prosjeku 52 stepena Celzijusa, dok je izmjeren maksimum od 62,7 stepeni.

Na gumenim podlogama temperature su još više – u prosjeku 66 stepeni, a u Torinu je zabilježeno čak 75,6 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi očekuju da će od petka doći do blagog i privremenog zahlađenja, prije svega na sjeveru zemlje i u centralnim dijelovima jadranske obale, gdje bi dnevne temperature trebalo da padnu ispod 35 stepeni.

U većem dijelu centralne i južne Italije maksimalne temperature će i dalje iznositi između 36 i 37 stepeni, dok se sredinom avgusta očekuje dalji pad, ali će u najtoplijim krajevima i dalje ostati veoma visoke.

Umrle tri osobe

Italijanski mediji prenose da su posljednjih dana zabilježena najmanje tri smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa toplotnim talasom. Među njima su građevinski radnik kod Breše, radnik obezbjeđenja u Bolonji i dvadesetogodišnja žena koja se razboljela dok je radila u polju.

Suša dodatno pogoršava situaciju

Više od 100 opština u Pijemontu i Lombardiji suočava se s nestašicom vode za piće, zbog čega se snabdijevanje održava cisternama, dok su u pojedinim gradovima uvedena ograničenja potrošnje vode.

Poljoprivrednici upozoravaju da su usjevi, posebno pirinač u dolini rijeke Po, ozbiljno ugroženi zbog nedostatka padavina.

Zbog visokih temperatura i suše povećan je rizik od šumskih požara, pa je u većem dijelu Emilije-Romanje na snazi narandžasti stepen upozorenja.

Meteorolozi upozoravaju da će narednih dana temperature u pojedinim dijelovima zemlje ponovo biti blizu 40 stepeni Celzijusa, uz veoma malu vjerovatnoću padavina, prenosi Blic, pozivajući se na Tanjug.

(Blic/MONDO)