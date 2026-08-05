logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije postavljen u skladu sa odobrenjem: Uklanja se kiosk sa šetališta uz Vrbas

Nije postavljen u skladu sa odobrenjem: Uklanja se kiosk sa šetališta uz Vrbas

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Kiosk postavljen uz plažu Abacija na šetalištu uz Vrbas u Banjaluci uklanja se nakon što je kontrolom utvrđeno da nije postavljen u skladu sa izdatim odobrenjem.

Uklanjanje kioska kod plaže Abacija u Banjaluci Izvor: Bojan Jakovljević, mondo.ba

Kiosk postavljen tik uz plažu Abacija na šetalištu uz Vrbas, koji je prethodnih dana izazvao brojne reakcije građana, danas se uklanja nakon što je gradska kontrola utvrdila nepravilnosti u njegovom postavljanju.

Podsjećamo, Mondo je prije nekoliko dana objavio fotografije metalnog kioska postavljenog na zelenoj površini uz Vrbas, a građani su negodovali jer, kako su navodili, zaklanja pogled na rijeku i narušava izgled jedne od najposjećenijih gradskih plaža.

Kako su potvrdili iz Gradske uprave, prilikom kontrole utvrđeno je da javna površina nije korištena u skladu sa izdatim odobrenjem.

Naime, odobrenjem je bilo predviđeno postavljanje montažno-demontažnog objekta malih gabarita za prodaju sladoleda, dok je na terenu bio postavljen montažni kiosk, zbog čega je naloženo njegovo uklanjanje.

Ekipe su danas započele uklanjanje objekta, čime bi trebalo da bude vraćen prvobitni izgled prostora uz plažu Abacija, pišu Nezavisne.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kiosk Banjaluka šetalište Vrbas

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ