Nije postavljen u skladu sa odobrenjem: Uklanja se kiosk sa šetališta uz Vrbas

Kiosk postavljen uz plažu Abacija na šetalištu uz Vrbas u Banjaluci uklanja se nakon što je kontrolom utvrđeno da nije postavljen u skladu sa izdatim odobrenjem.

Izvor: Bojan Jakovljević, mondo.ba

Kiosk postavljen tik uz plažu Abacija na šetalištu uz Vrbas, koji je prethodnih dana izazvao brojne reakcije građana, danas se uklanja nakon što je gradska kontrola utvrdila nepravilnosti u njegovom postavljanju.

Podsjećamo, Mondo je prije nekoliko dana objavio fotografije metalnog kioska postavljenog na zelenoj površini uz Vrbas, a građani su negodovali jer, kako su navodili, zaklanja pogled na rijeku i narušava izgled jedne od najposjećenijih gradskih plaža.

Kako su potvrdili iz Gradske uprave, prilikom kontrole utvrđeno je da javna površina nije korištena u skladu sa izdatim odobrenjem.

Naime, odobrenjem je bilo predviđeno postavljanje montažno-demontažnog objekta malih gabarita za prodaju sladoleda, dok je na terenu bio postavljen montažni kiosk, zbog čega je naloženo njegovo uklanjanje.

Ekipe su danas započele uklanjanje objekta, čime bi trebalo da bude vraćen prvobitni izgled prostora uz plažu Abacija, pišu Nezavisne.