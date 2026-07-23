Centar za životnu sredinu: Pet pitanja za GU Banjaluka prije otvaranja šetališta na Vrbasu

Centar za životnu sredinu uoči otvaranja šetališta na Vrbasu tvrdi da su radovi izvođeni uz brojne nepravilnosti

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Centar za životnu sredinu saopštio je da, uoči ceremonije otvaranja šetališta na Vrbasu između Toplica i takozvane Švedske plaže, želi da podsjeti javnost na, nepravilnosti koje su pratile realizaciju ovog projekta.

Ceremoniju otvaranja Gradska uprava Banjaluka najavila je za petak, 24. jula.

Iz Centra navode da su radovi započeti bez adekvatnih dozvola, koje su pribavljene naknadno, te da na lokaciji tokom cijelog izvođenja radova nije bila postavljena zakonom propisana info-tabla sa podacima o gradilištu.

Centar tvrdi da su radovi više puta zaustavljani

"Na poziv građana krajem juna prošle godine izašli smo na teren i zatekli bager i kamion koji bez ikakvog nadzora krče i uništavaju obalu, korito rijeke i vegetaciju. Nakon naše prijave, Republička inspekcija je dva puta zaustavljala radove, a nakon prvog pečaćenja tog 'nazovi' gradilišta, radovi su nastavljeni tako što je ponovo prekršen zakon kada je samovoljno uklonjena naredba i pečat inspekcije. Ovo predstavlja potpuno zanemarivanje i ignorisanje zakona, institucija i svih građana koji svoj život žive u skladu sa zakonima Republike Srpske. Nakon toga smo pokrenuli i krivičnu prijavu protiv više predstavnika Gradske uprave Banjaluka, a epilog još čekamo“, rekao je Igor Kalaba, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu.

U Centru smatraju da ovakvo postupanje institucija šalje lošu poruku građanima i podstiče ignorisanje zakona i procedura.

"Mi već decenijama imamo problem sa ilegalnim građenjem na obalama. Grade se podzidovi, vile, kanalizacioni ispusti i o tome se već dugo piše i govori. Umjesto da se uhvati u koštac sa tim problemima, Gradska uprava Banjaluka je odlučila da problem samo pogorša, odnosno da svojim primjerom ohrabri sve one koji krše zakon da tako i nastave. Pri tome, ne pričamo samo o Vrbasu, ista problematika se dešava na Uni, Sani, u osnovi skoro na svim rijekama u našoj državi", rekao je Vladimir Topić, asistent na programu Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.

Centar za životnu sredinu traži odgovore na pet pitanja koja se, kako navode, odnose na zakonitost projekta:

- Ako je projekat legalan, zašto su tražene informacije, projekti i dozvole i dalje nedostupni javnosti?

- Ako je projekat legalan, zašto je Republička inspekcija isti dva puta zaustavljala?

- Ako je projekat legalan, zašto tokom cijelog perioda radova nije postavljena zakonski obavezna info-tabla sa podacima o projektu?

- Ko je vršio nadzor nad ovim radovima i da li je smijenjen, budući da je i ovdje došlo do lomljenja i čupanja drveća?

- Koliko novca će biti potrebno za održavanje kompletnog šetališta ako bude propadalo istim tempom kao već izgrađena dionica?

Iz Centra podsjećaju da se šetalište gradi na javnom prostoru, na obali rijeke koja predstavlja javno dobro, te da se finansira novcem građana.

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