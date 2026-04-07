Sud naložio Gradskoj upravi Banjaluka: Dostavite dozvolu za radove na šetalištu Vrbasa

Okružni sud u Banjaluci presudio je u korist Centra za životnu sredinu zbog „ćutanja uprave“.

Izvor: Centar za životnu sredinu/Igor Kalaba

Okružni sud u Banjaluci donio je presudu u korist Centra za životnu sredinu, naloživši Gradskoj upravi Grada Banjaluka da dostavi građevinsku dozvolu za radove na šetalištu uz rijeku Vrbas. Presuda je uslijedila nakon tužbe podnesene početkom 2026. godine zbog tzv. „ćutanja uprave“.

Administracija zanijemila na dopise i žalbe

Problem je počeo kada je banjalučka Gradska uprava ignorisala brojne dopise, požurnice i žalbe upućene Gradonačelniku u vezi sa legalnošću radova u koritu Vrbasa. Prema navodima Centra, Grad je u odgovoru na tužbu pokušao opravdati svoje nepostupanje lošom međusobnom komunikacijom unutar odjeljenja Gradske uprave, što iz Centra ocjenjuju kao krajnji nemar.

Iz Centra podsjećaju da radovi na šetalištu od samog početka izazivaju kontroverze:

Zabrana inspekcije: Republička građevinska i vodna inspekcija je u dva navrata pečaćenjem terena zabranila radove zbog nedostatka vodne saglasnosti i lokacijskih uslova.

Ignorisanje zabrana: Gradska uprava je uprkos zabranama nastavila radove teškom mašinerijom.

Ugrožavanje spomenika: Radovi su izvođeni na parceli zaštićenoj Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kojom su strogo zabranjene ovakve intervencije.

Netransparentnost: Građevinska dozvola izdata je tek četiri mjeseca nakon početka radova (krajem oktobra 2025.), ali nikada nije javno objavljena.

Sumnja u nadležnost i „lični uvid“

Postoji opravdana sumnja da je dozvolu izdao nenadležni organ, s obzirom na to da je za sporne parcele nadležno isključivo Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS.

Umjesto objave dokumenta, Gradska uprava je Centru nudila sastanke radi „pokazivanja dozvole“.

„Centar za životnu sredinu ne zanima dobijanje posebnog statusa ili tretmana, već slovo zakona i zaštita životne sredine. To što je gradonačelnik na konferenciji za medije držao registrator, a njegovo osoblje nas zvalo da isti vidimo na sastanku, nije promjena koju je ova administracija obećavala, već kontinuitet netransparentnosti“, poručio je Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.

Iz Centra naglašavaju da nisu protiv uređenja obala, već protiv nelegalne betonizacije. Upozoravaju da izlijevanje betona u plavnoj zoni rijeke i uništavanje staništa nije dugoročno održivo niti prihvatljivo rješenje, bez obzira na subjektivni estetski doživljaj pojedinaca u vlasti.

Presuda je dostupna na ovom linku.

